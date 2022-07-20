https://arabic.sputniknews.com/20220720/الكرملين-بيان-البيت-الأبيض-حول-عزلة-روسيا-المتزايدة-تقييم-خاطئ-من-حيث-الأساس-1065342950.html

الكرملين: بيان البيت الأبيض حول عزلة روسيا المتزايدة تقييم خاطئ من حيث الأساس

الكرملين: بيان البيت الأبيض حول عزلة روسيا المتزايدة تقييم خاطئ من حيث الأساس

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الكرملين لا يتفق مع تصريحات البيت الأبيض حول العزلة المتزايدة لروسيا ويعتبره تقييمًا... 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T14:21+0000

2022-07-20T14:21+0000

2022-07-20T14:21+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061628859_0:308:3073:2036_1920x0_80_0_0_ac6aef8a5cd1e84189def5e82cc780e1.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين: " نختلف [مع البيت البيت الأبيض]. هذا التقييم خاطئ من حيث الأساس".وكان البيت الأبيض، قد ربط يوم أمس الثلاثاء، زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى إيران بالعزلة المتزايدة لروسيا في العالم، ووجود صعوبات عسكرية وتقنية في أوكرانيا، فضلا عن رغبة موسكو في مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة.واستضافت العاصمة الإيرانية طهران، يوم أمس الثلاثاء، أعمال قمة ثلاثية بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيريه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، والتركي، رجب طيب أردوغان، والتي تناولت عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، أهمها الملف السوري، وتداعيات الأزمة الأوكرانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220708/الكرملين-يوضح-تصريحات-بوتين-بشأن-روسيا-لم-تبدأ-بعد-في-أوكرانيا-1064857577.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا