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https://arabic.sputniknews.com/20220720/الكرملين-بيان-البيت-الأبيض-حول-عزلة-روسيا-المتزايدة-تقييم-خاطئ-من-حيث-الأساس-1065342950.html
الكرملين: بيان البيت الأبيض حول عزلة روسيا المتزايدة تقييم خاطئ من حيث الأساس
الكرملين: بيان البيت الأبيض حول عزلة روسيا المتزايدة تقييم خاطئ من حيث الأساس
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الكرملين لا يتفق مع تصريحات البيت الأبيض حول العزلة المتزايدة لروسيا ويعتبره تقييمًا... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T14:21+0000
2022-07-20T14:21+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: " نختلف [مع البيت البيت الأبيض]. هذا التقييم خاطئ من حيث الأساس".وكان البيت الأبيض، قد ربط يوم أمس الثلاثاء، زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى إيران بالعزلة المتزايدة لروسيا في العالم، ووجود صعوبات عسكرية وتقنية في أوكرانيا، فضلا عن رغبة موسكو في مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة.واستضافت العاصمة الإيرانية طهران، يوم أمس الثلاثاء، أعمال قمة ثلاثية بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيريه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، والتركي، رجب طيب أردوغان، والتي تناولت عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، أهمها الملف السوري، وتداعيات الأزمة الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/الكرملين-يوضح-تصريحات-بوتين-بشأن-روسيا-لم-تبدأ-بعد-في-أوكرانيا-1064857577.html
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الكرملين: بيان البيت الأبيض حول عزلة روسيا المتزايدة تقييم خاطئ من حيث الأساس

14:21 GMT 20.07.2022
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik . wasim suliman
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قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الكرملين لا يتفق مع تصريحات البيت الأبيض حول العزلة المتزايدة لروسيا ويعتبره تقييمًا خاطئا من حيث الأساس.
وقال بيسكوف للصحفيين: " نختلف [مع البيت البيت الأبيض]. هذا التقييم خاطئ من حيث الأساس".
وكان البيت الأبيض، قد ربط يوم أمس الثلاثاء، زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى إيران بالعزلة المتزايدة لروسيا في العالم، ووجود صعوبات عسكرية وتقنية في أوكرانيا، فضلا عن رغبة موسكو في مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
واستضافت العاصمة الإيرانية طهران، يوم أمس الثلاثاء، أعمال قمة ثلاثية بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيريه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، والتركي، رجب طيب أردوغان، والتي تناولت عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، أهمها الملف السوري، وتداعيات الأزمة الأوكرانية.
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