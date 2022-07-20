https://arabic.sputniknews.com/20220720/بوتين-الغرب-نفسه-قطع-قنوات-إمداد-الغاز-1065327214.html
بوتين: الغرب نفسه قطع قنوات إمداد الغاز
بوتين: الغرب نفسه قطع قنوات إمداد الغاز
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب يحمّل "غازبروم" مسؤولية أزمة الطاقة، رغم أنه هو نفسه أغلق طرق الطاقة وفرض عقوبات، وإن الشركة مستعدة لضخ ما تحتاجه من... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T10:07+0000
2022-07-20T10:07+0000
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وقال بوتين، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء محادثات طهران: "ما علاقة غازبروم بها؟ حسنًا، ما علاقة غازبروم بها؟ لقد أغلقوا قناة، ثم أخرى، وفرضوا عقوبات على محطات ضخ الغاز هذه، هم (الغرب) أنفسهم أغلقوا كل شيء. إن غازبروم مستعدة لضخ أكبر قدر ممكن، لكنهم يضعون نفس العصي في العجلات في مجال تجارة النفط والمنتجات النفطية".
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كاريكاتير, وسائط متعددة
بوتين: الغرب نفسه قطع قنوات إمداد الغاز
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب يحمّل "غازبروم" مسؤولية أزمة الطاقة، رغم أنه هو نفسه أغلق طرق الطاقة وفرض عقوبات، وإن الشركة مستعدة لضخ ما تحتاجه من الغاز.
وقال بوتين، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء محادثات طهران: "ما علاقة غازبروم بها؟ حسنًا، ما علاقة غازبروم بها؟ لقد أغلقوا قناة، ثم أخرى، وفرضوا عقوبات على محطات ضخ الغاز هذه، هم (الغرب) أنفسهم أغلقوا كل شيء. إن غازبروم مستعدة لضخ أكبر قدر ممكن، لكنهم يضعون نفس العصي في العجلات في مجال تجارة النفط والمنتجات النفطية".