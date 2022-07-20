عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220720/بوتين-الغرب-نفسه-قطع-قنوات-إمداد-الغاز-1065327214.html
بوتين: الغرب نفسه قطع قنوات إمداد الغاز
بوتين: الغرب نفسه قطع قنوات إمداد الغاز
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب يحمّل "غازبروم" مسؤولية أزمة الطاقة، رغم أنه هو نفسه أغلق طرق الطاقة وفرض عقوبات، وإن الشركة مستعدة لضخ ما تحتاجه من... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T10:07+0000
2022-07-20T10:07+0000
كاريكاتير
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1065327534_37:0:1210:660_1920x0_80_0_0_9345ebb67d4ba5d0acf08799e71ee56a.jpg
وقال بوتين، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء محادثات طهران: "ما علاقة غازبروم بها؟ حسنًا، ما علاقة غازبروم بها؟ لقد أغلقوا قناة، ثم أخرى، وفرضوا عقوبات على محطات ضخ الغاز هذه، هم (الغرب) أنفسهم أغلقوا كل شيء. إن غازبروم مستعدة لضخ أكبر قدر ممكن، لكنهم يضعون نفس العصي في العجلات في مجال تجارة النفط والمنتجات النفطية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1065327534_183:0:1063:660_1920x0_80_0_0_1cebbd481348481417e1543e9ebc78f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كاريكاتير, وسائط متعددة

بوتين: الغرب نفسه قطع قنوات إمداد الغاز

10:07 GMT 20.07.2022
© Sputnikبوتين: الغرب نفسه قطع قنوات إمداد الغاز
بوتين: الغرب نفسه قطع قنوات إمداد الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب يحمّل "غازبروم" مسؤولية أزمة الطاقة، رغم أنه هو نفسه أغلق طرق الطاقة وفرض عقوبات، وإن الشركة مستعدة لضخ ما تحتاجه من الغاز.
وقال بوتين، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء محادثات طهران: "ما علاقة غازبروم بها؟ حسنًا، ما علاقة غازبروم بها؟ لقد أغلقوا قناة، ثم أخرى، وفرضوا عقوبات على محطات ضخ الغاز هذه، هم (الغرب) أنفسهم أغلقوا كل شيء. إن غازبروم مستعدة لضخ أكبر قدر ممكن، لكنهم يضعون نفس العصي في العجلات في مجال تجارة النفط والمنتجات النفطية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала