https://arabic.sputniknews.com/20220720/بوتين-حقبة-جديدة-في-تاريخ-العالم-تقترب-والدول-ذات-السيادة-ستكون-قادرة-على-ضمان-نموها-1065336525.html
بوتين: حقبة جديدة في تاريخ العالم تقترب والدول ذات السيادة ستكون قادرة على ضمان نموها
بوتين: حقبة جديدة في تاريخ العالم تقترب والدول ذات السيادة ستكون قادرة على ضمان نموها
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن حقبة جديدة ومرحلة جديدة في تاريخ العالم تقترب، وأن الدول ذات السيادة فقط ستكون قادرة على ضمان ديناميكيات... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T12:41+0000
2022-07-20T12:41+0000
2022-07-20T12:41+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين أمام الجلسة العامة لمنتدى وكالة المبادرات الاستراتيجية "أفكار قوية لعهد جديد": "عصر جديد يقترب، ومرحلة جديدة في تاريخ العالم، والدول ذات السيادة الحقيقية فقط هي من سيضمن ديناميكيات نمو عالية، وتصبح مثالاً للآخرين في معايير ونوعية الحياة، وحماية القيم التقليدية والمثل الإنسانية العليا".وتابع بوتين: "هناك انطباعات تتبلور حول عدم مقدرة الغرب ببساطة أن يقدم للعالم نموذجه الخاص للمستقبل".وشدد الرئيس الروسي على أن نموذج الهيمنة الكاملة لـ "ما يسمى بالمليار الذهبي" غير عادل"، مشيراً إلى "التغييرات الكبرى" التي تحدث الآن في العالم والتي لا رجعة فيها.وأكد الرئيس الروسي أنه "على الصعيدين الوطني والعالمي، يجري تطوير أسس ومبادئ نظام عالمي متناغم وأكثر عدلا وتوجها اجتماعيا وآمنا، كبديل للنظام الحالي".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين: حقبة جديدة في تاريخ العالم تقترب والدول ذات السيادة ستكون قادرة على ضمان نموها
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن حقبة جديدة ومرحلة جديدة في تاريخ العالم تقترب، وأن الدول ذات السيادة فقط ستكون قادرة على ضمان ديناميكيات النمو.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين أمام الجلسة العامة لمنتدى وكالة المبادرات الاستراتيجية "أفكار قوية لعهد جديد": "عصر جديد يقترب، ومرحلة جديدة في تاريخ العالم، والدول ذات السيادة الحقيقية فقط هي من سيضمن ديناميكيات نمو عالية، وتصبح مثالاً للآخرين في معايير ونوعية الحياة، وحماية القيم التقليدية والمثل الإنسانية العليا".
وتابع بوتين: "هناك انطباعات تتبلور حول عدم مقدرة الغرب ببساطة أن يقدم للعالم نموذجه الخاص للمستقبل".
وشدد الرئيس الروسي
على أن نموذج الهيمنة الكاملة لـ "ما يسمى بالمليار الذهبي" غير عادل"، مشيراً إلى "التغييرات الكبرى" التي تحدث الآن في العالم والتي لا رجعة فيها.
وأكد الرئيس الروسي
أنه "على الصعيدين الوطني والعالمي، يجري تطوير أسس ومبادئ نظام عالمي متناغم وأكثر عدلا وتوجها اجتماعيا وآمنا، كبديل للنظام الحالي".