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https://arabic.sputniknews.com/20220720/جمهورية-لوغانسك-الشعبية-تعلن-إنشاء-مكتب-تمثيلي-لها-في-روسيا-1065315217.html
جمهورية لوغانسك الشعبية تعلن إنشاء مكتب تمثيلي لها في روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية تعلن إنشاء مكتب تمثيلي لها في روسيا
أصدرت حكومة لوغانسك الشعبية، اليوم الأربعاء، مرسومًا بشأن إنشاء مكتب تمثيلي للجمهورية في روسيا، مشيرة إلى أنه سيعمل فيه 18 موظفا رسميا. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T07:36+0000
2022-07-20T07:36+0000
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روسيا
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وجاء في البيان الرسمي المنشور على الموقع الالكتروني لحكومة لوغانسك الشعبية: "قررت حكومة جمهورية لوغانسك الشعبية، فيما يتعلق بإقامة علاقات دبلوماسية مع روسيا وإنشاء سفارة لنا في مدينة موسكو".وأصدرت حكومة لوغانسك تعليمات لوزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة بالكامل بالروبل الروسي لاستئجار أو شراء مكاتب ومباني للمكتب التمثيلي، وكذلك لشراء السيارات وتوفير الأثاث والمعدات للموظفين.وقع رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باشنيك، مرسوما بتعيين روديون ميروشنيك سفيرا مفوضا للجمهورية في روسيا.جاء في نص المرسوم المنشور على الموقع الإلكتروني لرئيس الجمهورية: "تعيين روديون فاليريفيتش ميروسنيك سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا". ويدخل المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه.يشار إلى أن ميروشنيك عمل مستشارا لرئيس الجمهورية.
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العالم, روسيا

جمهورية لوغانسك الشعبية تعلن إنشاء مكتب تمثيلي لها في روسيا

07:36 GMT 20.07.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصورمدينة موسكو، روسيا يونيو 2020
مدينة موسكو، روسيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أصدرت حكومة لوغانسك الشعبية، اليوم الأربعاء، مرسومًا بشأن إنشاء مكتب تمثيلي للجمهورية في روسيا، مشيرة إلى أنه سيعمل فيه 18 موظفا رسميا.
وجاء في البيان الرسمي المنشور على الموقع الالكتروني لحكومة لوغانسك الشعبية: "قررت حكومة جمهورية لوغانسك الشعبية، فيما يتعلق بإقامة علاقات دبلوماسية مع روسيا وإنشاء سفارة لنا في مدينة موسكو".
وأصدرت حكومة لوغانسك تعليمات لوزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة بالكامل بالروبل الروسي لاستئجار أو شراء مكاتب ومباني للمكتب التمثيلي، وكذلك لشراء السيارات وتوفير الأثاث والمعدات للموظفين.
وقع رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باشنيك، مرسوما بتعيين روديون ميروشنيك سفيرا مفوضا للجمهورية في روسيا.
جاء في نص المرسوم المنشور على الموقع الإلكتروني لرئيس الجمهورية: "تعيين روديون فاليريفيتش ميروسنيك سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا". ويدخل المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه.
يشار إلى أن ميروشنيك عمل مستشارا لرئيس الجمهورية.
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