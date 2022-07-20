https://arabic.sputniknews.com/20220720/زلزال-بقوة-56-درجات-يضرب-جنوب-جزيرة-سومطرة-الإندونيسية-1065311607.html
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب جزيرة سومطرة الإندونيسية
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب جزيرة سومطرة الإندونيسية
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأربعاء، إن زلزالاً شدته 5.7 درجة هز جنوب سومطرة في إندونيسيا. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T03:32+0000
2022-07-20T03:32+0000
2022-07-20T03:32+0000
أخبار إندونيسيا
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وأكد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال ضرب على عمق 30 كم.ولم يتم التحذير من موجات مد عاتية "تسونامي".وغالبا ما تشهد إندونيسيا، التي تطفو فوق حلقة النار في المحيط الهادئ النشطة زلزاليا، زلازل وتسونامي مميتة.في سبتمبر/أيلول 2018، دمر زلزال بلغت قوته 7.5 درجة وأمواج تسونامي قوية بالو، في جزيرة سولاويزي غرب مالوكو، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص.وفي عام 2004، تسبب زلزال قبالة جزيرة سومطرة في حدوث تسونامي عبر المحيط الهندي أسفر عن مقتل 226 ألف شخص في 14 بلدا، أكثر من 120 ألف منهم في إندونيسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/زلزال-شدته-68-درجة-يضرب-إندونيسيا-1059865560.html
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أخبار إندونيسيا
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب جزيرة سومطرة الإندونيسية
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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأربعاء، إن زلزالاً شدته 5.7 درجة هز جنوب سومطرة في إندونيسيا.
وأكد مركز
رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال ضرب على عمق 30 كم.
كما أن لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.
وغالبا ما تشهد إندونيسيا، التي تطفو فوق حلقة النار في المحيط الهادئ النشطة زلزاليا، زلازل وتسونامي مميتة.
في سبتمبر/أيلول 2018، دمر زلزال بلغت قوته 7.5 درجة وأمواج تسونامي قوية بالو، في جزيرة سولاويزي غرب مالوكو، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص.
وفي عام 2004، تسبب زلزال قبالة جزيرة سومطرة في حدوث تسونامي عبر المحيط الهندي أسفر عن مقتل 226 ألف شخص في 14 بلدا، أكثر من 120 ألف منهم في إندونيسيا.