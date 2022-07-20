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مالي تطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للسلام
مالي تطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للسلام
أصدر المجلس العسكري الحاكم في مالي قرارا بطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة "مينوسما"، لاتهامه بنشر "معلومات غير مقبولة". 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T17:01+0000
2022-07-20T17:01+0000
منظمة الأمم المتحدة
أخبار مالي
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وذكر بيان صحافي، اليوم الأربعاء، أنّ الحكومة أبلغت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة دانييلا كروسلاك بقرار باماكو، بحسب "فرانس برس".ونص القرار على "دعوة السيد أوليفييه سالغادو المتحدث باسم مينوسما، لمغادرة الأراضي (المالية) في غضون 72 ساعة".وأشار البيان إلى أن المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة نشر معلومات حول قضية احتجاز 49 جنديا من ساحل العاج منذ أكثر من أسبوع في باماكو.الجدير بالذكر أن البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في مالي أنشئت في 25 أبريل/ نيسان 2013، وتتكون من 12 ألف فرد من القبعات الزرقاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/مالي-مقتل-6-أشخاص-في-هجوم-مسلح-قرب-العاصمة-باماكو-1065157533.html
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منظمة الأمم المتحدة, أخبار مالي

مالي تطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للسلام

17:01 GMT 20.07.2022
© AFP 2022 / Philippe Desmazesقوات الأمم المتحدة لدعم السلام في مالي
قوات الأمم المتحدة لدعم السلام في مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© AFP 2022 / Philippe Desmazes
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أصدر المجلس العسكري الحاكم في مالي قرارا بطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة "مينوسما"، لاتهامه بنشر "معلومات غير مقبولة".
وذكر بيان صحافي، اليوم الأربعاء، أنّ الحكومة أبلغت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة دانييلا كروسلاك بقرار باماكو، بحسب "فرانس برس".
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ونص القرار على "دعوة السيد أوليفييه سالغادو المتحدث باسم مينوسما، لمغادرة الأراضي (المالية) في غضون 72 ساعة".
وأشار البيان إلى أن المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة نشر معلومات حول قضية احتجاز 49 جنديا من ساحل العاج منذ أكثر من أسبوع في باماكو.
الجدير بالذكر أن البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في مالي أنشئت في 25 أبريل/ نيسان 2013، وتتكون من 12 ألف فرد من القبعات الزرقاء.
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