عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220720/مسلحون-يستهدفون-طائرة-استطلاع-روسية-فوق-أجواء-ريف-إدلب-في-سوريا-للمرة-الثالثة-خلال-أشهر-1065330469.html
مسلحون يستهدفون طائرة استطلاع روسية فوق أجواء ريف إدلب في سوريا للمرة الثالثة خلال أشهر
مسلحون يستهدفون طائرة استطلاع روسية فوق أجواء ريف إدلب في سوريا للمرة الثالثة خلال أشهر
تعرضت طائرة روسية من طراز "البجعة" لصاروخ محمول على الكتف فوق ريف إدلب في سوريا، دون أن يتمكن من إصابتها. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T11:48+0000
2022-07-20T11:48+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103345/42/1033454231_78:0:1002:520_1920x0_80_0_0_92e6d3c424d9af94e33eb7f0331563fc.jpg
مصادر محلية في ريف إدلب أكدت لـ "سبوتنيك" أن طائرة "البجعة" قامت بعملية استطلاع مكوكية واسعة لعدة مناطق في ريف المحافظة شمالي سوريا، وأثناء رحلة عودتها تعرضت لصاروخ مضاد للطائرات محمول على الكتف دون أن يتمكن من إصابتها.وتابعت المصادر أن "المنطقة التي أطلق منها الصاروخ تخضع لسيطرة مسلحين موالين لأنقرة، وتقع تحديدا بين منطقتي جبل الأربعين جنوبي إدلب وسهل الغاب شمالي غرب حماة".وتعد هذه المرة الثالثة منذ بداية العام الحالي التي تتعرض فيها طائرات استطلاع روسية لهجمات بواسطة صواريخ محمولة على الكتف دون أن تتمكن من إصابتها.وأشارت مصادر مطلعة لـ "سبوتنيك" أنه في "المرات الثلاث تم إطلاق الصواريخ من ذات المنطقة التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة موالية لأنقرة"، حيث لم يصدر بيان تبنى فيه أي فصيل متواجد في ريف إدلب عملية الاستهداف هذه.وتؤكد المصادر أن مثل هذه الأسلحة وصلت منذ حوالي العام وتحديدا عن طريق الحدود السورية التركية بتسهيل من قبل أنقرة، وتم تسليم كميات كبيرة من صواريخ محمولة على الكتف مضادة للطائرات وأخرى موجهة لفصائل موالية لتركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/حقيقة-الصراعات-القائمة-بين-التنظيمات-الإرهابية-المسلحة-في-إدلب-وريف-حلب-1064088533.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103345/42/1033454231_193:0:886:520_1920x0_80_0_0_d8d5ca6ad1da9fd8c3df5dbdcecfde69.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك

مسلحون يستهدفون طائرة استطلاع روسية فوق أجواء ريف إدلب في سوريا للمرة الثالثة خلال أشهر

11:48 GMT 20.07.2022
© Sputnik . Bassel Shartouhريف إدلب
ريف إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik . Bassel Shartouh
تابعنا عبرTelegram
تعرضت طائرة روسية من طراز "البجعة" لصاروخ محمول على الكتف فوق ريف إدلب في سوريا، دون أن يتمكن من إصابتها.
مصادر محلية في ريف إدلب أكدت لـ "سبوتنيك" أن طائرة "البجعة" قامت بعملية استطلاع مكوكية واسعة لعدة مناطق في ريف المحافظة شمالي سوريا، وأثناء رحلة عودتها تعرضت لصاروخ مضاد للطائرات محمول على الكتف دون أن يتمكن من إصابتها.
وتابعت المصادر أن "المنطقة التي أطلق منها الصاروخ تخضع لسيطرة مسلحين موالين لأنقرة، وتقع تحديدا بين منطقتي جبل الأربعين جنوبي إدلب وسهل الغاب شمالي غرب حماة".
حقيقة الصراعات القائمة بين التنظيمات الإرهابية المسلحة في إدلب وريف حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
حقيقة الصراعات القائمة بين التنظيمات الإرهابية المسلحة في إدلب وريف حلب
23 يونيو, 10:51 GMT
وتعد هذه المرة الثالثة منذ بداية العام الحالي التي تتعرض فيها طائرات استطلاع روسية لهجمات بواسطة صواريخ محمولة على الكتف دون أن تتمكن من إصابتها.
وأشارت مصادر مطلعة لـ "سبوتنيك" أنه في "المرات الثلاث تم إطلاق الصواريخ من ذات المنطقة التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة موالية لأنقرة"، حيث لم يصدر بيان تبنى فيه أي فصيل متواجد في ريف إدلب عملية الاستهداف هذه.
وتؤكد المصادر أن مثل هذه الأسلحة وصلت منذ حوالي العام وتحديدا عن طريق الحدود السورية التركية بتسهيل من قبل أنقرة، وتم تسليم كميات كبيرة من صواريخ محمولة على الكتف مضادة للطائرات وأخرى موجهة لفصائل موالية لتركيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала