https://arabic.sputniknews.com/20220720/مسلحون-يستهدفون-طائرة-استطلاع-روسية-فوق-أجواء-ريف-إدلب-في-سوريا-للمرة-الثالثة-خلال-أشهر-1065330469.html
مسلحون يستهدفون طائرة استطلاع روسية فوق أجواء ريف إدلب في سوريا للمرة الثالثة خلال أشهر
مسلحون يستهدفون طائرة استطلاع روسية فوق أجواء ريف إدلب في سوريا للمرة الثالثة خلال أشهر
تعرضت طائرة روسية من طراز "البجعة" لصاروخ محمول على الكتف فوق ريف إدلب في سوريا، دون أن يتمكن من إصابتها. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T11:48+0000
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مصادر محلية في ريف إدلب أكدت لـ "سبوتنيك" أن طائرة "البجعة" قامت بعملية استطلاع مكوكية واسعة لعدة مناطق في ريف المحافظة شمالي سوريا، وأثناء رحلة عودتها تعرضت لصاروخ مضاد للطائرات محمول على الكتف دون أن يتمكن من إصابتها.وتابعت المصادر أن "المنطقة التي أطلق منها الصاروخ تخضع لسيطرة مسلحين موالين لأنقرة، وتقع تحديدا بين منطقتي جبل الأربعين جنوبي إدلب وسهل الغاب شمالي غرب حماة".وتعد هذه المرة الثالثة منذ بداية العام الحالي التي تتعرض فيها طائرات استطلاع روسية لهجمات بواسطة صواريخ محمولة على الكتف دون أن تتمكن من إصابتها.وأشارت مصادر مطلعة لـ "سبوتنيك" أنه في "المرات الثلاث تم إطلاق الصواريخ من ذات المنطقة التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة موالية لأنقرة"، حيث لم يصدر بيان تبنى فيه أي فصيل متواجد في ريف إدلب عملية الاستهداف هذه.وتؤكد المصادر أن مثل هذه الأسلحة وصلت منذ حوالي العام وتحديدا عن طريق الحدود السورية التركية بتسهيل من قبل أنقرة، وتم تسليم كميات كبيرة من صواريخ محمولة على الكتف مضادة للطائرات وأخرى موجهة لفصائل موالية لتركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/حقيقة-الصراعات-القائمة-بين-التنظيمات-الإرهابية-المسلحة-في-إدلب-وريف-حلب-1064088533.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
مسلحون يستهدفون طائرة استطلاع روسية فوق أجواء ريف إدلب في سوريا للمرة الثالثة خلال أشهر
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تعرضت طائرة روسية من طراز "البجعة" لصاروخ محمول على الكتف فوق ريف إدلب في سوريا، دون أن يتمكن من إصابتها.
مصادر محلية في ريف إدلب أكدت لـ "سبوتنيك" أن طائرة "البجعة" قامت بعملية استطلاع مكوكية واسعة لعدة مناطق في ريف المحافظة شمالي سوريا، وأثناء رحلة عودتها تعرضت لصاروخ مضاد للطائرات محمول على الكتف دون أن يتمكن من إصابتها.
وتابعت المصادر أن "المنطقة التي أطلق منها الصاروخ تخضع لسيطرة مسلحين موالين لأنقرة، وتقع تحديدا بين منطقتي جبل الأربعين جنوبي إدلب وسهل الغاب شمالي غرب حماة".
وتعد هذه المرة الثالثة منذ بداية العام الحالي التي تتعرض فيها طائرات استطلاع روسية لهجمات بواسطة صواريخ محمولة على الكتف دون أن تتمكن من إصابتها.
وأشارت مصادر مطلعة لـ "سبوتنيك" أنه في "المرات الثلاث تم إطلاق الصواريخ من ذات المنطقة التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة موالية لأنقرة"، حيث لم يصدر بيان تبنى فيه أي فصيل متواجد في ريف إدلب عملية الاستهداف هذه.
وتؤكد المصادر أن مثل هذه الأسلحة وصلت منذ حوالي العام وتحديدا عن طريق الحدود السورية التركية بتسهيل من قبل أنقرة، وتم تسليم كميات كبيرة من صواريخ محمولة على الكتف مضادة للطائرات وأخرى موجهة لفصائل موالية لتركيا.