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وزير الري المصري: بلادنا تشهد ظواهر جوية متطرفة غير مسبوقة

وزير الري المصري: بلادنا تشهد ظواهر جوية متطرفة غير مسبوقة

قال وزير الموارد المائية والري، في مصر، محمد عبد العاطي، إن مصر باتت تشهد "ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة"، مرجعا ذلك إلى أزمة التغيرات المناخية. 20.07.2022, سبوتنيك عربي

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وأوضح الوزير، بحسب ما نقلت "بوابة الأهرام"، اليوم الأربعاء، أن من بين هذه ظواهر المتطرفة، "الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد".ولفت إلى أن "عدد من الحالات البارزة لنتائج التغيرات المناخية حول العالم، مثل التراجع الشديد فى مساحة بحيرة تشاد بوسط أفريقيا، وبحر آرال في آسيا الوسطى، وتراجع كميات الثلوج على قمة جبل كليمنجارو في أفريقيا".ونوه الوزير إلى أن "الهجرة غير الشرعية قد تتزايد حدتها نتيجة لندرة المياه، أو غرق المناطق الساحلية أو السيول الومضية".وأشار إلى أن هذا الأمر "يستلزم تكثيف الجهود في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الانبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية".وأكد عبد العاطي أن "80% من الكوارث الطبيعية في العالم مرتبطة بالمياه، مثل الفيضانات وموجات الجفاف وغيرها".

https://arabic.sputniknews.com/20220621/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-طقس-الأيام-المقبلة-درجات-الحرارة-تصل-إلى-43-في-بعض-المناطق-1064000813.html

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