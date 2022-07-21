https://arabic.sputniknews.com/20220721/أبو-الغيط-يصدر-توجيهات-بشأن-دعم-السودان-لمبادرة-الأمن-الغذائي-العربي-1065391706.html
أبو الغيط يصدر توجيهات بشأن دعم السودان لمبادرة الأمن الغذائي العربي
أبو الغيط يصدر توجيهات بشأن دعم السودان لمبادرة الأمن الغذائي العربي
أصدر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط توجيهات بشأن دعم السودان لمبادرة الأمن الغذائي العربي والإسراع في تنفيذها. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T13:54+0000
2022-07-21T13:54+0000
2022-07-21T13:54+0000
اقتصاد
أخبار السودان اليوم
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جاء ذلك خلال استقباله وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، ووزير الزراعة أبو بكر عمر، في مقر الجامعة العربية، اليوم الخميس، حسبما جاء في بيان للأمانة العامة، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه.ولفت البيان إلى أن مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم الدخيري، كان بين المشاركين في الاجتماع، الذي تضمن استماع أبو الغيط لتوضيح من جبريل إبراهيم حول تطورات الأوضاع في السودان.وبحسب البيان، فإن أبو الغيط استمع لشرح مفصل من وزيري المالية والزراعة السودانيين حول وضع الأمن الغذائي الحرج لدول كثيرة المنطقة العربية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، نتيجة تطورات الأحداث على الساحة الدولية.وأعرب الوزيران عن استعداد السودان وجاهزيته الكاملة لاستكمال تنفيذ مبادرة الأمن الغذائي العربي التي أطلقتها الخرطوم عام 2013 وتم اعتمادها في القمة العربية التنموية في ذلك الحين.كما أعرب الوزيران السودانيين عن دعمها لمبادرة زراعة مليون فدان في موسم الأمطار الحالي لتوفير دعم سريع للاحتياجات الغذائية للدول العربية.وأصدر أمين عام الجامعة العربية توجيهات بتشكيل آلية تنسيقية مع السودان لتنفيذ مبادرة الأمن الغذائي العربي على أن تتولى المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومقرها الخرطوم مسؤولية التنفيذ بمشاركة الأجهزة العربية ذات الصلة ليتم عرضها على القمة العربية المقبلة في الجزائر.
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اقتصاد, أخبار السودان اليوم
أبو الغيط يصدر توجيهات بشأن دعم السودان لمبادرة الأمن الغذائي العربي
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أصدر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط توجيهات بشأن دعم السودان لمبادرة الأمن الغذائي العربي والإسراع في تنفيذها.
جاء ذلك خلال استقباله وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، ووزير الزراعة أبو بكر عمر، في مقر الجامعة العربية، اليوم الخميس، حسبما جاء في بيان للأمانة العامة، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه.
ولفت البيان إلى أن مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم الدخيري، كان بين المشاركين في الاجتماع، الذي تضمن استماع أبو الغيط لتوضيح من جبريل إبراهيم حول تطورات الأوضاع في السودان.
وبحسب البيان، فإن أبو الغيط استمع لشرح مفصل من وزيري المالية والزراعة السودانيين حول وضع الأمن الغذائي الحرج
لدول كثيرة المنطقة العربية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، نتيجة تطورات الأحداث على الساحة الدولية.
وأعرب الوزيران عن استعداد السودان
وجاهزيته الكاملة لاستكمال تنفيذ مبادرة الأمن الغذائي العربي التي أطلقتها الخرطوم عام 2013 وتم اعتمادها في القمة العربية التنموية في ذلك الحين.
كما أعرب الوزيران السودانيين عن دعمها لمبادرة زراعة مليون فدان في موسم الأمطار الحالي لتوفير دعم سريع للاحتياجات الغذائية للدول العربية.
وأصدر أمين عام الجامعة العربية توجيهات بتشكيل آلية تنسيقية مع السودان لتنفيذ مبادرة الأمن الغذائي
العربي على أن تتولى المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومقرها الخرطوم مسؤولية التنفيذ بمشاركة الأجهزة العربية ذات الصلة ليتم عرضها على القمة العربية المقبلة في الجزائر.