https://arabic.sputniknews.com/20220721/إعلام-إسرائيل-تدرج-موجات-الحر-الشديدة-على-قائمة-التهديدات-الأمنية-1065380544.html
إعلام: إسرائيل تدرج موجات "الحر الشديدة" على قائمة التهديدات الأمنية
إعلام: إسرائيل تدرج موجات "الحر الشديدة" على قائمة التهديدات الأمنية
أكدت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، إدراج السلطات الإسرائيلية لموجات "الحر الشديدة" على قائمة التهديدات لأمنها القومي. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T11:48+0000
2022-07-21T11:48+0000
2022-07-21T11:48+0000
إسرائيل
موجة حر
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وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الخميس، بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية قررت إضافة موجات الحر الشديدة إلى خريطة التهديدات لأمن البلاد القومي.وأكدت الصحيفة أن وزارة الدفاع قد أجرت عدة مناقشات في الأيام القليلة الماضية، من أجل إعداد خطة طوارئ تدفع الأجهزة الأمنية وأجهزة أخرى معنية بالاستعداد لموجات الحر الشديدة.وأشارت إلى أن إسرائيل تشهد موجة حرارة عالية، توزاي ما تشهده عدة دول أوروبية من موجات حر شديدة، تسببت في مقتل العشرات. حيث توقعت الصحيفة أن مناخ إسرائيل الحراري يرتفع بمعدل ضعف المعدل العالمي.ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن إسرائيل ستشهد موجة حر شديدة، وأن بعض المناطق في البلاد وصلت درجة الحرارة فيها إلى 36 درجة مئوية.
https://arabic.sputniknews.com/20220721/طواقم-الإطفاء-تحزر-تقدما-في-مواجهة-الحرائق-في-إسبانيا-1065378610.html
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إسرائيل, موجة حر, أخبار العالم الآن
إعلام: إسرائيل تدرج موجات "الحر الشديدة" على قائمة التهديدات الأمنية
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أكدت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، إدراج السلطات الإسرائيلية لموجات "الحر الشديدة" على قائمة التهديدات لأمنها القومي.
وأفادت صحيفة
"هآرتس" العبرية، صباح اليوم الخميس، بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية قررت إضافة موجات الحر الشديدة إلى خريطة التهديدات لأمن البلاد القومي.
وأكدت الصحيفة أن وزارة الدفاع قد أجرت عدة مناقشات في الأيام القليلة الماضية، من أجل إعداد خطة طوارئ تدفع الأجهزة الأمنية وأجهزة أخرى معنية بالاستعداد لموجات الحر الشديدة
.
وأشارت إلى أن إسرائيل تشهد موجة حرارة عالية، توزاي ما تشهده عدة دول أوروبية من موجات حر شديدة، تسببت في مقتل العشرات. حيث توقعت الصحيفة أن مناخ إسرائيل الحراري يرتفع بمعدل ضعف المعدل العالمي.
ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن إسرائيل
ستشهد موجة حر شديدة، وأن بعض المناطق في البلاد وصلت درجة الحرارة فيها إلى 36 درجة مئوية.