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https://arabic.sputniknews.com/20220721/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-الحزمة-السابعة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1065373819.html
الاتحاد الأوروبي يوافق على الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي يوافق على الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا
وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الحزمة السابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بما في ذلك الحظر الجزئي على الذهب، وإدراج 55 فردا وكيانا قانونيا في القائمة... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T09:41+0000
2022-07-21T09:49+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
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وغردت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على حسابها في "تويتر" اليوم الخميس. "بموجب القرار نفسه، تم تمديد جميع العقوبات الحالية ضد روسيا حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2023".وكتبت فون دير لاين: "وافقت الدول الأعضاء على عقوباتنا المشددة والموسعة ضد الكرملين". ستدخل العقوبات حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، حيث سيتم نشر جميع تفاصيل الحزمة الجديدة.وعلقت الخارجية الروسية على حزمة العقوبات الجديدة "بأن الاتحاد الأوربي نفسه لم يحسب تبعات هذه العقوبات".وتبنت لجنة الممثلين الدائمين في المجلس الأوروبي، أمس الأربعاء، حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، هي السابعة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتشمل حظرًا على استيراد الذهب من روسيا.وقال مندوب ليتوانيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي أرنولداس برانكيفيتشيوس، في تغريدة عبر "تويتر": "حزمة العقوبات السابعة. تبنينا في لجنة الممثلين الدائمين في الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، تشمل حظرا على (استيراد) الذهب، وقيودا جديدة على الصادرات، وتجميد أصول مصرف سبيربنك، وتدابير بحق أكثر من 50 فردا وكيانا بينهم سياسيون وقادة عسكريون، وأثرياء وإعلاميون".بدورها، أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي عبر "تويتر"، أن "السفراء وافقوا على حزمة العقوبات المقبلة ردا على العدوان الروسي ضد أوكرانيا... وسيعتمد المجلس الأوروبي هذه الحزمة من خلال إجراء كتابي ينتهي غدا عند الساعة 10:00 صباحا (بتوقيت وسط أوروبا)، وستدخل العقوبات حيز النفاذ بعد نشرها غدا في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي".يُذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي، في محاولة للضغط على موسكو لوقف عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220714/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يحضر-الحزمة-السابعة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1065055054.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا

الاتحاد الأوروبي يوافق على الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا

09:41 GMT 21.07.2022 (تم التحديث: 09:49 GMT 21.07.2022)
© AP Photo / Burhan Ozbiliciرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الحزمة السابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بما في ذلك الحظر الجزئي على الذهب، وإدراج 55 فردا وكيانا قانونيا في القائمة السوداء.
وغردت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على حسابها في "تويتر" اليوم الخميس. "بموجب القرار نفسه، تم تمديد جميع العقوبات الحالية ضد روسيا حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2023".
وكتبت فون دير لاين: "وافقت الدول الأعضاء على عقوباتنا المشددة والموسعة ضد الكرملين". ستدخل العقوبات حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، حيث سيتم نشر جميع تفاصيل الحزمة الجديدة.
وعلقت الخارجية الروسية على حزمة العقوبات الجديدة "بأن الاتحاد الأوربي نفسه لم يحسب تبعات هذه العقوبات".
وتبنت لجنة الممثلين الدائمين في المجلس الأوروبي، أمس الأربعاء، حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، هي السابعة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتشمل حظرًا على استيراد الذهب من روسيا.
وقال مندوب ليتوانيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي أرنولداس برانكيفيتشيوس، في تغريدة عبر "تويتر": "حزمة العقوبات السابعة. تبنينا في لجنة الممثلين الدائمين في الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، تشمل حظرا على (استيراد) الذهب، وقيودا جديدة على الصادرات، وتجميد أصول مصرف سبيربنك، وتدابير بحق أكثر من 50 فردا وكيانا بينهم سياسيون وقادة عسكريون، وأثرياء وإعلاميون".
بدورها، أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي عبر "تويتر"، أن "السفراء وافقوا على حزمة العقوبات المقبلة ردا على العدوان الروسي ضد أوكرانيا... وسيعتمد المجلس الأوروبي هذه الحزمة من خلال إجراء كتابي ينتهي غدا عند الساعة 10:00 صباحا (بتوقيت وسط أوروبا)، وستدخل العقوبات حيز النفاذ بعد نشرها غدا في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي".
أعلام دول الاتحاد الأوروبي، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
إعلام: الاتحاد الأوروبي يحضر الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا
14 يوليو, 12:09 GMT
يُذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي، في محاولة للضغط على موسكو لوقف عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية.
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