https://arabic.sputniknews.com/20220721/الحمى-القلاعية-تصيب-مئات-الآلاف-من-الأبقار-في-إندونيسيا-1065364472.html
الحمى القلاعية تصيب مئات الآلاف من الأبقار في إندونيسيا
الحمى القلاعية تصيب مئات الآلاف من الأبقار في إندونيسيا
تحاول إندونيسيا التصدي لانتشار الحمى القلاعية بين الأبقار وتبذل جهودا واسعة بمساعدات دولية للتصدي لهذه العدوى. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T06:48+0000
2022-07-21T06:48+0000
2022-07-21T06:48+0000
العالم
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وأصابت الحمى القلاعية مئات الآلاف من الأبقار في البلاد، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الخميس، التي أشارت إلى أن هذه العدوى تصيب الفم والأرجل وتكون عبارة عن بثورة سطحية.وبدأ اكتشاف الفيروس المعدي في مايو/ أيار الماضي في اثنين من المحافظات الإندونيسية، لكنه انتشر على نطاق واسع لاحقا ليشمل العديد من المحافظات وأبرزها محافظة "بالي" التي تعد من أكثر المناطق التي يقصدها السياح في إندونيسيا.ولفتت الوكالة إلى أن بعض الدول عرضت تقديم مساعدات لإندونيسيا لمكافحة العدوى وأبرزها أستراليا التي أعلنت أنها سترسل أكثر من مليون جرعة لقاح مضاد للحمى الشهر المقبل إلى إندونيسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الحمى القلاعية تصيب مئات الآلاف من الأبقار في إندونيسيا
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تحاول إندونيسيا التصدي لانتشار الحمى القلاعية بين الأبقار وتبذل جهودا واسعة بمساعدات دولية للتصدي لهذه العدوى.
وأصابت الحمى القلاعية مئات الآلاف من الأبقار
في البلاد، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الخميس، التي أشارت إلى أن هذه العدوى تصيب الفم والأرجل وتكون عبارة عن بثورة سطحية.
ولفتت الوكالة إلى أن انتشار العدوى بهذا الشكل أثار مخاوف البلدان المحيطة بإندونيسيا في منطقة جنوب شرق آسيا.
وبدأ اكتشاف الفيروس المعدي
في مايو/ أيار الماضي في اثنين من المحافظات الإندونيسية، لكنه انتشر على نطاق واسع لاحقا ليشمل العديد من المحافظات وأبرزها محافظة "بالي" التي تعد من أكثر المناطق التي يقصدها السياح في إندونيسيا.
ولفتت الوكالة إلى أن بعض الدول
عرضت تقديم مساعدات لإندونيسيا لمكافحة العدوى وأبرزها أستراليا التي أعلنت أنها سترسل أكثر من مليون جرعة لقاح مضاد للحمى الشهر المقبل إلى إندونيسيا.