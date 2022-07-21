عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220721/الحمى-القلاعية-تصيب-مئات-الآلاف-من-الأبقار-في-إندونيسيا-1065364472.html
الحمى القلاعية تصيب مئات الآلاف من الأبقار في إندونيسيا
الحمى القلاعية تصيب مئات الآلاف من الأبقار في إندونيسيا
تحاول إندونيسيا التصدي لانتشار الحمى القلاعية بين الأبقار وتبذل جهودا واسعة بمساعدات دولية للتصدي لهذه العدوى. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T06:48+0000
2022-07-21T06:48+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102463/68/1024636808_0:247:3001:1935_1920x0_80_0_0_5c5e593fcb82591826e4d4737efa4fb5.jpg
وأصابت الحمى القلاعية مئات الآلاف من الأبقار في البلاد، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الخميس، التي أشارت إلى أن هذه العدوى تصيب الفم والأرجل وتكون عبارة عن بثورة سطحية.وبدأ اكتشاف الفيروس المعدي في مايو/ أيار الماضي في اثنين من المحافظات الإندونيسية، لكنه انتشر على نطاق واسع لاحقا ليشمل العديد من المحافظات وأبرزها محافظة "بالي" التي تعد من أكثر المناطق التي يقصدها السياح في إندونيسيا.ولفتت الوكالة إلى أن بعض الدول عرضت تقديم مساعدات لإندونيسيا لمكافحة العدوى وأبرزها أستراليا التي أعلنت أنها سترسل أكثر من مليون جرعة لقاح مضاد للحمى الشهر المقبل إلى إندونيسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102463/68/1024636808_152:0:2815:1997_1920x0_80_0_0_99083a4af7dc8dc59fd45c2914d34acb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

الحمى القلاعية تصيب مئات الآلاف من الأبقار في إندونيسيا

06:48 GMT 21.07.2022
© AFP 2022 / Chandan Khannaأبقار
أبقار - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© AFP 2022 / Chandan Khanna
تابعنا عبرTelegram
تحاول إندونيسيا التصدي لانتشار الحمى القلاعية بين الأبقار وتبذل جهودا واسعة بمساعدات دولية للتصدي لهذه العدوى.
وأصابت الحمى القلاعية مئات الآلاف من الأبقار في البلاد، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الخميس، التي أشارت إلى أن هذه العدوى تصيب الفم والأرجل وتكون عبارة عن بثورة سطحية.
ولفتت الوكالة إلى أن انتشار العدوى بهذا الشكل أثار مخاوف البلدان المحيطة بإندونيسيا في منطقة جنوب شرق آسيا.
وبدأ اكتشاف الفيروس المعدي في مايو/ أيار الماضي في اثنين من المحافظات الإندونيسية، لكنه انتشر على نطاق واسع لاحقا ليشمل العديد من المحافظات وأبرزها محافظة "بالي" التي تعد من أكثر المناطق التي يقصدها السياح في إندونيسيا.
ولفتت الوكالة إلى أن بعض الدول عرضت تقديم مساعدات لإندونيسيا لمكافحة العدوى وأبرزها أستراليا التي أعلنت أنها سترسل أكثر من مليون جرعة لقاح مضاد للحمى الشهر المقبل إلى إندونيسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное в результате боевых действий здание в пригороде Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала