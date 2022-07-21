https://arabic.sputniknews.com/20220721/المؤسسة-الوطنية-للنفط-في-ليبيا-تعلن-استئناف-الإنتاج-بعدة-حقول-1065363191.html
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن استئناف الإنتاج بعدة حقول
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن استئناف الإنتاج بعدة حقول
قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأربعاء، إن إنتاج الخام استؤنف في عدة حقول، بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط الأسبوع الماضي. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T03:05+0000
2022-07-21T03:05+0000
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وذكرت المؤسسة في بيان أن الإنتاج استؤنف في الحقول التابعة لشركة الواحة للنفط بمعدل 70 ألف برميل يوميا، وستتم زيادته تدريجياً حتى تحقيق المعدلات الطبيعية.كما استؤنف الإنتاج من حقول النافورة وتيبستي والغاني التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية، وحقلي النافورة والبيضاء التابعين لشركة الخليج العربي للنفط.
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سبوتنيك عربي
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أخبار ليبيا اليوم, أسعار النفط اليوم
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن استئناف الإنتاج بعدة حقول
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قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأربعاء، إن إنتاج الخام استؤنف في عدة حقول، بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط الأسبوع الماضي.
وذكرت المؤسسة في بيان أن الإنتاج استؤنف في الحقول التابعة لشركة الواحة للنفط
بمعدل 70 ألف برميل يوميا، وستتم زيادته تدريجياً حتى تحقيق المعدلات الطبيعية.
كما استؤنف الإنتاج من حقول النافورة وتيبستي والغاني التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية، وحقلي النافورة والبيضاء التابعين لشركة الخليج العربي للنفط.