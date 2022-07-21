https://arabic.sputniknews.com/20220721/تركيا-تتهم-اليونان-بانتهاك-مياهها-الإقليمية-ومجالها-الجوي-1065406145.html
تركيا تتهم اليونان بانتهاك مياهها الإقليمية ومجالها الجوي
تركيا تتهم اليونان بانتهاك مياهها الإقليمية ومجالها الجوي
اتهم مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الخميس، اليونان بانتهاك المياه الإقليمية للبلاد ومجالها الجوي. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T20:24+0000
2022-07-21T20:24+0000
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أخبار تركيا اليوم
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وقال المجلس في بيان له إن اليونان تصر على التمسك بموقفها المخالف لعلاقات حسن الجوار والتحالف متجاهلة القانون الدولي، بحسب وكالة "الأناضول".وأضاف أنه: "من غير المقبول أن تمضي (اليونان) قدما في زيادة انتهاكاتها للمياه الإقليمية لتركيا ومجالها الجوي، إضافة إلى أعمالها الاستفزازية".ودعا بيان المجلس السلطات اليونانية إلى إنهاء ما وصفه بأنشطتها المخالفة للقانون الإنساني وحقوق الإنسان، التي تعرض حياة المهاجرين غير النظاميين للخطر.يأتي هذا في وقت تتصاعد فيه التوترات التركية- اليونانية بعدما حاولت أثينا وأنقرة تحسين علاقاتهما المعقدة منذ سنوات خلال العامين الماضيين.كان البلدان على شفا صراع مسلح ثلاث مرات في صيف 2020، مما أدى إلى تعبئة الجيش اليوناني.ويرجع هذا التصعيد في التوترات إلى عمليات الاستكشاف الزلزالي لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط عن الثروات، المنطقة التي تعتبرها أثينا منطقتها الاقتصادية الخالصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/تركيا-تسليح-اليونان-للجزر-في-بحر-إيجة-طريق-مسدود-1063074201.html
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أخبار تركيا اليوم
تركيا تتهم اليونان بانتهاك مياهها الإقليمية ومجالها الجوي
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اتهم مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الخميس، اليونان بانتهاك المياه الإقليمية للبلاد ومجالها الجوي.
وقال المجلس في بيان له إن اليونان تصر على التمسك بموقفها المخالف لعلاقات حسن الجوار والتحالف متجاهلة القانون الدولي، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وأضاف أنه: "من غير المقبول أن تمضي (اليونان) قدما في زيادة انتهاكاتها للمياه الإقليمية لتركيا ومجالها الجوي، إضافة إلى أعمالها الاستفزازية".
ودعا بيان المجلس السلطات اليونانية إلى إنهاء ما وصفه بأنشطتها المخالفة للقانون الإنساني وحقوق الإنسان، التي تعرض حياة المهاجرين غير النظاميين للخطر.
يأتي هذا في وقت تتصاعد فيه التوترات التركية- اليونانية
بعدما حاولت أثينا وأنقرة تحسين علاقاتهما المعقدة منذ سنوات خلال العامين الماضيين.
كان البلدان على شفا صراع مسلح ثلاث مرات في صيف 2020، مما أدى إلى تعبئة الجيش اليوناني.
ويرجع هذا التصعيد في التوترات إلى عمليات الاستكشاف الزلزالي لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط عن الثروات، المنطقة التي تعتبرها أثينا منطقتها الاقتصادية الخالصة.