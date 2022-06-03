https://arabic.sputniknews.com/20220603/تركيا-تستدعي-سفير-اليونان-بعد-تجمع-أنصار-حزب-العمال-حول-سفارتها-في-أثينا-1063055683.html

تركيا تستدعي سفير اليونان بعد تجمع أنصار حزب العمال حول سفارتها في أثينا

تركيا تستدعي سفير اليونان بعد تجمع أنصار حزب العمال حول سفارتها في أثينا

استدعت وزارة الخارجية التركية السفير اليوناني لدى أنقرة لازاريس كريستودولو، بسبب تجمع حاشد نظمه أنصار حزب العمال الكردستاني في أثينا. 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T21:26+0000

2022-06-03T21:26+0000

2022-06-03T21:26+0000

أخبار تركيا اليوم

اليونان

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أنقرة- سبوتنيك. وقالت قناة "تي آر تي هابر"، مساء اليوم الجمعة، إن وزارة الخارجية التركية استدعت كريستودولو بعد تجمع حاشد لمؤيدي حزب العمال الكردستاني قرب السفارة التركية في العاصمة اليونانية.يأتي ذلك، في الوقت الذي تشن فيها تركيا عمليات عسكرية في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني المحظور من قبل أنقرة، ووسط تقارير ترجح إطلاق عملية عسكرية جديدة في الأراضي السورية.وتقول تركيا إنها تسعى من خلال عملياتها العسكرية إلى إنشاء "منطقة آمنة"، بدعوى حمايتها من هجمات حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة جماعة إرهابية.كما يأتي الحدث في وقت تتصاعد فيه التوترات التركية- اليونانية مرة أخرى، بعدما حاولت أثينا وأنقرة تحسين علاقاتهما المعقدة منذ سنوات خلال العامين الماضيين.كانت البلدان على شفا صراع مسلح ثلاث مرات في صيف 2020، مما أدى إلى تعبئة الجيش اليوناني، ويرجع هذا التصعيد في التوترات إلى عمليات الاستكشاف الزلزالي لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط عن الثروات، المنطقة التي تعتبرها أثينا منطقتها الاقتصادية الخالصة.وقبل أيام، اتهم وزير الخارجية التركي اليونان بانتهاك الوضع القائم في جزر شرق بحر إيجة، داعيا إياها إلى نزع الأسلحة، وإلا فستبدأ تركيا بحث مسألة السيادة.كما أعلن مولود تشاووش أوغلو، عزم أنقرة تعليم آلية المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى مع اليونان، متهما أثينا بعرقلة انعقاد المجلس بشكل مستمر.

https://arabic.sputniknews.com/20220531/تركيا-تعلق-آلية-المجلس-الاستراتيجي-رفيع-المستوى-مع-اليونان-1062937920.html

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أخبار تركيا اليوم, اليونان