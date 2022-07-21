https://arabic.sputniknews.com/20220721/توكاييف-يدعو-الدول-المجاورة-إلى-استخدام-خط-السكة-الحديد-الكازاخستاني-لنقل-المنتجات-والبضائع-1065365500.html
توكاييف يدعو الدول المجاورة إلى استخدام خط السكة الحديد الكازاخستاني لنقل المنتجات والبضائع
توكاييف يدعو الدول المجاورة إلى استخدام خط السكة الحديد الكازاخستاني لنقل المنتجات والبضائع
دعا الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، دول آسيا الوسطى إلى زيادة استخدام خط السكة الحديد من كازاخستان إلى إيران. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T07:10+0000
2022-07-21T07:10+0000
2022-07-21T07:10+0000
العالم
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وجاءت تصريحات توكاييف خلال اجتماع استشاري لرؤساء دول آسيا الوسطى في مدينة شولبون آتا بقيرغيزستان قال خلالها إنه "خلال زيارته الأخيرة لإيران، انطلق أول قطار حاويات من كازاخستان إلى تركيا عبر أراضي تركمانستان وإيران".وتابع الرئيس الكازاخستاني: "هذا الحل اللوجستي الجديد يجعل من الممكن تجاوز أكثر من 6000 كيلومتر في 12 يومًا فقط".كما أشار إلى أن الموانئ البحرية الكازاخستانية أكتاو وكوريك يمكن أن توفر الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا.وخلص بالقول "أنا متأكد من أن تركمانستان التي تعمل بنجاح على تطوير البنية التحتية لميناء تركمانباشي تتمسك بالموقف نفسه".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
توكاييف يدعو الدول المجاورة إلى استخدام خط السكة الحديد الكازاخستاني لنقل المنتجات والبضائع
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دعا الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، دول آسيا الوسطى إلى زيادة استخدام خط السكة الحديد من كازاخستان إلى إيران.
وجاءت تصريحات توكاييف خلال اجتماع استشاري لرؤساء دول آسيا الوسطى في مدينة شولبون آتا بقيرغيزستان قال خلالها إنه "خلال زيارته الأخيرة لإيران، انطلق أول قطار حاويات من كازاخستان إلى تركيا عبر أراضي تركمانستان وإيران".
وتابع الرئيس الكازاخستاني: "هذا الحل اللوجستي الجديد يجعل من الممكن تجاوز أكثر من 6000 كيلومتر في 12 يومًا فقط".
كما أشار إلى أن الموانئ البحرية الكازاخستانية أكتاو وكوريك يمكن أن توفر الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا.
وخلص بالقول "أنا متأكد من أن تركمانستان التي تعمل بنجاح على تطوير البنية التحتية
لميناء تركمانباشي تتمسك بالموقف نفسه".