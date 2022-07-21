https://arabic.sputniknews.com/20220721/رئيس-الحكومة-دراغي-يعلن-عن-استقالته-أمام-البرلمان-الإيطالي-1065365970.html
رئيس الحكومة دراغي يعلن عن استقالته أمام البرلمان الإيطالي
رئيس الحكومة دراغي يعلن عن استقالته أمام البرلمان الإيطالي
رئيس الحكومة دراغي يعلن عن استقالته أمام البرلمان الإيطالي 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T07:15+0000
2022-07-21T07:15+0000
2022-07-21T07:15+0000
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2022
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العالم
رئيس الحكومة دراغي يعلن عن استقالته أمام البرلمان الإيطالي
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رئيس الحكومة دراغي يعلن عن استقالته أمام البرلمان الإيطالي