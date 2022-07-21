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https://arabic.sputniknews.com/20220721/رئيس-الحكومة-دراغي-يعلن-عن-استقالته-أمام-البرلمان-الإيطالي-1065365970.html
رئيس الحكومة دراغي يعلن عن استقالته أمام البرلمان الإيطالي
رئيس الحكومة دراغي يعلن عن استقالته أمام البرلمان الإيطالي
رئيس الحكومة دراغي يعلن عن استقالته أمام البرلمان الإيطالي 21.07.2022, سبوتنيك عربي
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رئيس الحكومة دراغي يعلن عن استقالته أمام البرلمان الإيطالي

07:15 GMT 21.07.2022
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
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رئيس الحكومة دراغي يعلن عن استقالته أمام البرلمان الإيطالي
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Разрушенное в результате боевых действий здание в пригороде Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:21 GMT
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