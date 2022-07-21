https://arabic.sputniknews.com/20220721/في-الهند-27-شخصا-داخل-توكتوك-والشرطة-تحرر-عدة-مخالفات-لسائقه-فيديو-1065399601.html
في الهند... 27 شخصا داخل توكتوك والشرطة تحرر عدة مخالفات لسائقه... فيديو
في الهند... 27 شخصا داخل توكتوك والشرطة تحرر عدة مخالفات لسائقه... فيديو
توكتوك لا تزيد حمولته عن 3 أسخاص غير السائق، يركب داخله 27 شخصا من عائلة واحدة. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T16:17+0000
2022-07-21T16:17+0000
2022-07-21T16:17+0000
أخبار الهند اليوم
توكتوك
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ووفقا لمقطع تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقد أوقفت الشرطة الهندية في ولاية أتر براديش توكتوكا بسبب سرعته العالية.المفاجأة حسب المقطع المصور أن الشرطة وجدت أن التوكتوك قد استقلته عائلة كاملة بأطفالها ونسائها ورجالها، حيث كان بداخله 27 راكبا.وانتهى الأمر بمصادرة التكتوك من السائق وتكليفه بدفع ثمن جميع المخالفات التي حررها له رجال الشرطة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم, توكتوك
في الهند... 27 شخصا داخل توكتوك والشرطة تحرر عدة مخالفات لسائقه... فيديو
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توكتوك لا تزيد حمولته عن 3 أسخاص غير السائق، يركب داخله 27 شخصا من عائلة واحدة.
ووفقا لمقطع تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقد أوقفت الشرطة الهندية في ولاية أتر براديش توكتوكا بسبب
سرعته العالية.
المفاجأة حسب المقطع المصور أن الشرطة وجدت أن التوكتوك قد استقلته عائلة كاملة بأطفالها ونسائها ورجالها، حيث كان بداخله 27 راكبا.
حررت الشرطة في البداية مخالفة للسائق بسبب سرعته، ثم حررت له مخالة أخرى بسبب تعديه حد الحمولة القصوى وهي 6 أفراد.
وانتهى الأمر بمصادرة التكتوك من السائق وتكليفه بدفع ثمن جميع المخالفات التي حررها له رجال الشرطة.