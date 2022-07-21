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قتل 29 كلبا رميا بالرصاص يثير غضبا في قطر
قتل 29 كلبا رميا بالرصاص يثير غضبا في قطر
أثار حادث قتل 29 كلبا وجروا على يد مسلحين في قطر غضبا في الدولة الخليجية. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T16:16+0000
2022-07-21T16:16+0000
أخبار قطر اليوم
كلب
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قالت السلطات إن الشرطة تحقق في عمليات القتل التي تعد واحدة من أسوأ الحوادث الوحشية تجاه الكلاب.ولكن السلطات تواجه انتقادات من ناشطي رعاية الحيوان الذين يقولون إن قوانين الدفاع عن الحيوانات الأليفة مثل الكلاب لا تطبق، بحسب "فرانس برس".وقال الناشطون إن أحدث عمليات القتل وقعت في مجمع صناعي قرب الدوحة في 10 يوليو/ تموز، لكن لم يتم الإبلاغ عنها إلا بعد أيام.ذكر ناشطون أن 4 أشخاص بينهم اثنان معهما بنادق صيد هددوا حراس المصنع ثم قتلوا 29 كلبا وجروا.وأصيب ثلاثة آخرون على الأقل بينهما اثنتان في أخر مراحل الحمل.وأوضح أحد النشطاء أنه عندما شاهدت الكلاب الرجال بدأت في الركض نحوهم ظنا أنهم سيقدمون لها الطعام. وأضاف: "لكن الرجال بدؤوا إطلاق النار عشوائيا".وتقول السلطات إنها حددت هويات المشتبه بهم دون إعطاء مزيد من التفاصيل.ولم يتضح على الفور الدافع من القتل على الرغم من أن ناشطين قالوا إن الكلاب كانت منذ فترة طويلة هدفا للمعاملة اللاإنسانية في الدولة الخليجية.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/نشطاء-حقوق-الحيوان-ينتقدون-مهرجان-مصارعة-الإبل-في-تركيا-1056276754.html
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أخبار قطر اليوم, كلب

قتل 29 كلبا رميا بالرصاص يثير غضبا في قطر

16:16 GMT 21.07.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANكلب الرئيس الأمريكي جو بايدن
كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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أثار حادث قتل 29 كلبا وجروا على يد مسلحين في قطر غضبا في الدولة الخليجية.
قالت السلطات إن الشرطة تحقق في عمليات القتل التي تعد واحدة من أسوأ الحوادث الوحشية تجاه الكلاب.
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ولكن السلطات تواجه انتقادات من ناشطي رعاية الحيوان الذين يقولون إن قوانين الدفاع عن الحيوانات الأليفة مثل الكلاب لا تطبق، بحسب "فرانس برس".
وقال الناشطون إن أحدث عمليات القتل وقعت في مجمع صناعي قرب الدوحة في 10 يوليو/ تموز، لكن لم يتم الإبلاغ عنها إلا بعد أيام.
ذكر ناشطون أن 4 أشخاص بينهم اثنان معهما بنادق صيد هددوا حراس المصنع ثم قتلوا 29 كلبا وجروا.
وأصيب ثلاثة آخرون على الأقل بينهما اثنتان في أخر مراحل الحمل.
وأوضح أحد النشطاء أنه عندما شاهدت الكلاب الرجال بدأت في الركض نحوهم ظنا أنهم سيقدمون لها الطعام. وأضاف: "لكن الرجال بدؤوا إطلاق النار عشوائيا".
وتقول السلطات إنها حددت هويات المشتبه بهم دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ولم يتضح على الفور الدافع من القتل على الرغم من أن ناشطين قالوا إن الكلاب كانت منذ فترة طويلة هدفا للمعاملة اللاإنسانية في الدولة الخليجية.
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