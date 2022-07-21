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https://arabic.sputniknews.com/20220721/مدير-الاستخبارات-الأمريكية-استخدام-الصين-القوة-للسيطرة-على-تايوان-مسألة-وقت-1065363305.html
مدير الاستخبارات الأمريكية: استخدام الصين القوة للسيطرة على تايوان مسألة وقت
مدير الاستخبارات الأمريكية: استخدام الصين القوة للسيطرة على تايوان مسألة وقت
أعلن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنس، أن الصين قد تستخدم القوة للسيطرة على تايوان في هذا العقد. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T03:51+0000
2022-07-21T03:51+0000
الصين
أخبار تايوان
الاستخبارات الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. وقال بيرنس خلال منتدى الأمن في أسبن، "السؤال ليس إذا ما كانت الصين ستقرر استخدام القوة، بل متى سيفعلون ذلك".وشدد المتحدث على أنه لا يجب التقليل من تصميم قيادة الصين على بسط سيطرتها على تايوان. مشيرا إلى أن الزعيم الصيني شين جين بينغ على ثقة تامة بإمكانيات جيشه.
https://arabic.sputniknews.com/20220721/بايدن-يتوقع-التحدث-مع-الرئيس-الصيني-خلال-الأيام-المقبلة-1065362562.html
الصين
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الصين, أخبار تايوان, الاستخبارات الأمريكية

مدير الاستخبارات الأمريكية: استخدام الصين القوة للسيطرة على تايوان مسألة وقت

03:51 GMT 21.07.2022
© وزارة الدفاع الروسية / الذهاب إلى بنك الصورالجيش الصيني
الجيش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© وزارة الدفاع الروسية
/
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أعلن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنس، أن الصين قد تستخدم القوة للسيطرة على تايوان في هذا العقد.
واشنطن – سبوتنيك. وقال بيرنس خلال منتدى الأمن في أسبن، "السؤال ليس إذا ما كانت الصين ستقرر استخدام القوة، بل متى سيفعلون ذلك".
الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
بايدن يتوقع التحدث مع الرئيس الصيني خلال الأيام المقبلة
00:12 GMT
وشدد المتحدث على أنه لا يجب التقليل من تصميم قيادة الصين على بسط سيطرتها على تايوان. مشيرا إلى أن الزعيم الصيني شين جين بينغ على ثقة تامة بإمكانيات جيشه.
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