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https://arabic.sputniknews.com/20220721/مكتب-المبعوث-الأممي-إلى-اليمن-يؤكد-العمل-على-تمديد-الهدنة-إلى-ما-بعد-2-أغسطس-1065397810.html
مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن يؤكد العمل على تمديد الهدنة إلى ما بعد 2 أغسطس
مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن يؤكد العمل على تمديد الهدنة إلى ما بعد 2 أغسطس
أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروندبرغ، أنه يعمل على تمديد الهدنة بها إلى ما بعد 2 أغسطس / آب. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T15:30+0000
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ووفقا لبيان نشره مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الخميس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن غروندبرغ يعمل على تمديد الهدنة في اليمن إلى ما بعد 2 أغسطس/آب.وقال: "الهدنة الممتدة والموسعة ستزيد الفوائد التي تعود على الشعب اليمني، كما ستوفر منصة لبناء المزيد من الثقة بين الأطراف وبدء مناقشات جادة حول الأولويات الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بالإيرادات والرواتب، وكذلك الأولويات الأمنية".وأوضح البيان أن الهدف في نهاية المطاف هو "التحرك نحو تسوية سياسية تنهي الصراع بشكل شامل".وأشار المبعوث إلى أن وقف إطلاق النار الحالي، الذي ينتهي في الـ2 من أغسطس، كان ساري المفعول إلى حد كبير لمدة أربعة أشهر تقريبًا.يشار إلى أن الهدنة الحالية بين أطراف الصراع اليمني كانت قد دخلت حيز التنفيذ في أوائل أبريل/ نيسان الماضي.
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن

مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن يؤكد العمل على تمديد الهدنة إلى ما بعد 2 أغسطس

15:30 GMT 21.07.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروندبرغ، أنه يعمل على تمديد الهدنة بها إلى ما بعد 2 أغسطس / آب.
ووفقا لبيان نشره مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الخميس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن غروندبرغ يعمل على تمديد الهدنة في اليمن إلى ما بعد 2 أغسطس/آب.
وقال: "الهدنة الممتدة والموسعة ستزيد الفوائد التي تعود على الشعب اليمني، كما ستوفر منصة لبناء المزيد من الثقة بين الأطراف وبدء مناقشات جادة حول الأولويات الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بالإيرادات والرواتب، وكذلك الأولويات الأمنية".
وأوضح البيان أن الهدف في نهاية المطاف هو "التحرك نحو تسوية سياسية تنهي الصراع بشكل شامل".
وأشار المبعوث إلى أن وقف إطلاق النار الحالي، الذي ينتهي في الـ2 من أغسطس، كان ساري المفعول إلى حد كبير لمدة أربعة أشهر تقريبًا.

وقال غروندبيرغ إنه سيركز على ربط مطار صنعاء بمزيد من الوجهات كجزء محتمل من تمديد الهدنة، مضيفا أنه سيواصل جهوده لضمان التدفق السلس للوقود إلى البلاد.

يشار إلى أن الهدنة الحالية بين أطراف الصراع اليمني كانت قد دخلت حيز التنفيذ في أوائل أبريل/ نيسان الماضي.
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