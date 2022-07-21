مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن يؤكد العمل على تمديد الهدنة إلى ما بعد 2 أغسطس
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروندبرغ، أنه يعمل على تمديد الهدنة بها إلى ما بعد 2 أغسطس / آب.
ووفقا لبيان نشره مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الخميس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن غروندبرغ يعمل على تمديد الهدنة في اليمن إلى ما بعد 2 أغسطس/آب.
المبعوث الأممي غروندبرغ بشأن تنفيذ الهدنة وآفاق تمديدها "ان الشعب اليمني والمجتمع الدولي يريدون ويتطلعون لتنفيذ الهدنة وتجديدها وتعزيزها بشكل كامل. على الأطراف الإستفادة من هذه المناسبة وعدم تضييع الفرصة."https://t.co/iTbgj3S5zV— @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) July 21, 2022
وقال: "الهدنة الممتدة والموسعة ستزيد الفوائد التي تعود على الشعب اليمني، كما ستوفر منصة لبناء المزيد من الثقة بين الأطراف وبدء مناقشات جادة حول الأولويات الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بالإيرادات والرواتب، وكذلك الأولويات الأمنية".
وأوضح البيان أن الهدف في نهاية المطاف هو "التحرك نحو تسوية سياسية تنهي الصراع بشكل شامل".
الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في #اليمن سارية منذ قرابة الأربعة أشهر. يوضح الرسم البياني تأثير الهدنة على المدنيين والتقدم المحرز في تنفيذها.— @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) July 21, 2022
للإطلاع على الخط الزمني المفصل للهدنة: https://t.co/NUWGEs6iK8 pic.twitter.com/ECnnxXiIkT
وأشار المبعوث إلى أن وقف إطلاق النار الحالي، الذي ينتهي في الـ2 من أغسطس، كان ساري المفعول إلى حد كبير لمدة أربعة أشهر تقريبًا.
وقال غروندبيرغ إنه سيركز على ربط مطار صنعاء بمزيد من الوجهات كجزء محتمل من تمديد الهدنة، مضيفا أنه سيواصل جهوده لضمان التدفق السلس للوقود إلى البلاد.
يشار إلى أن الهدنة الحالية بين أطراف الصراع اليمني كانت قد دخلت حيز التنفيذ في أوائل أبريل/ نيسان الماضي.