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موجة حر شديدة تهدد أكثر من 100 مليون أمريكي
موجة حر شديدة تهدد أكثر من 100 مليون أمريكي
لم تسلم الولايات المتحدة الأمريكية من موجة الحر التي تضرب العديد من البلدان الأفريقية والأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث يواجه أكثر من 100 مليون شخص موجة حر... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T01:38+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
موجة الحر
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وحسب يومية "وول ستريت جورنال"، فقد توقعت خدمة الأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة قياسية خلال الأيام المقبلة في العديد من المناطق بالبلاد.وتعد تكساس ونيو مكسيكو وأوكلاهوما وأركانسا في الأجزاء الجنوبية الوسطى أو الغربية أو الشمالية الشرقية من البلاد من بين أكثر المناطق تضررا.وقال كودي سنيل، خبير الأرصاد الجوية، إن "درجات الحرارة المرتفعة ستظل أهم الأحداث المناخية خلال الأيام القليلة المقبلة على الأقل".وتم إصدار تحذيرات من مخاطر الحرارة المفرطة، لاسيما في بوسطن ونيويورك، في الشمال الشرقي، التي تعرف ارتفاع درجات الحرارة مصحوبة برطوبة عالية.وتسبب ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم، والذي يعزى حسب معظم علماء المناخ إلى ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة، في عدد قياسي من موجات الحرارة والجفاف وحرائق الغابات.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/سائق-أمريكي-ينهار-أثناء-توصيل-طرد-منزلي-بسبب-الحر-الشديد---فيديو-1065342574.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, موجة الحر

موجة حر شديدة تهدد أكثر من 100 مليون أمريكي

01:38 GMT 21.07.2022
© AFP 2022 / SPENCER PLATTموجة حر شديدة تهدد أكثر من 100 مليون أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية
موجة حر شديدة تهدد أكثر من 100 مليون أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© AFP 2022 / SPENCER PLATT
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لم تسلم الولايات المتحدة الأمريكية من موجة الحر التي تضرب العديد من البلدان الأفريقية والأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث يواجه أكثر من 100 مليون شخص موجة حر شديدة.
وحسب يومية "وول ستريت جورنال"، فقد توقعت خدمة الأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة قياسية خلال الأيام المقبلة في العديد من المناطق بالبلاد.
وتعد تكساس ونيو مكسيكو وأوكلاهوما وأركانسا في الأجزاء الجنوبية الوسطى أو الغربية أو الشمالية الشرقية من البلاد من بين أكثر المناطق تضررا.
وقال كودي سنيل، خبير الأرصاد الجوية، إن "درجات الحرارة المرتفعة ستظل أهم الأحداث المناخية خلال الأيام القليلة المقبلة على الأقل".
امرأة وقطتها تستريحان داخل خيمة في محطة تبريد مركزي للمؤتمرات في أوريغون، بورتلاند على خلفية موجة حر في معظم أنحاء الولايات المتحدة، 28 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
سائق أمريكي ينهار أثناء توصيل طرد منزلي بسبب الحر الشديد - فيديو
أمس, 14:14 GMT
وتم إصدار تحذيرات من مخاطر الحرارة المفرطة، لاسيما في بوسطن ونيويورك، في الشمال الشرقي، التي تعرف ارتفاع درجات الحرارة مصحوبة برطوبة عالية.
وتسبب ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم، والذي يعزى حسب معظم علماء المناخ إلى ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة، في عدد قياسي من موجات الحرارة والجفاف وحرائق الغابات.
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