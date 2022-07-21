https://arabic.sputniknews.com/20220721/موجة-حر-شديدة-تهدد-أكثر-من-100-مليون-أمريكي-1065362937.html
موجة حر شديدة تهدد أكثر من 100 مليون أمريكي
موجة حر شديدة تهدد أكثر من 100 مليون أمريكي
لم تسلم الولايات المتحدة الأمريكية من موجة الحر التي تضرب العديد من البلدان الأفريقية والأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث يواجه أكثر من 100 مليون شخص موجة حر... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T01:38+0000
2022-07-21T01:38+0000
2022-07-21T01:38+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
موجة الحر
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وحسب يومية "وول ستريت جورنال"، فقد توقعت خدمة الأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة قياسية خلال الأيام المقبلة في العديد من المناطق بالبلاد.وتعد تكساس ونيو مكسيكو وأوكلاهوما وأركانسا في الأجزاء الجنوبية الوسطى أو الغربية أو الشمالية الشرقية من البلاد من بين أكثر المناطق تضررا.وقال كودي سنيل، خبير الأرصاد الجوية، إن "درجات الحرارة المرتفعة ستظل أهم الأحداث المناخية خلال الأيام القليلة المقبلة على الأقل".وتم إصدار تحذيرات من مخاطر الحرارة المفرطة، لاسيما في بوسطن ونيويورك، في الشمال الشرقي، التي تعرف ارتفاع درجات الحرارة مصحوبة برطوبة عالية.وتسبب ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم، والذي يعزى حسب معظم علماء المناخ إلى ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة، في عدد قياسي من موجات الحرارة والجفاف وحرائق الغابات.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/سائق-أمريكي-ينهار-أثناء-توصيل-طرد-منزلي-بسبب-الحر-الشديد---فيديو-1065342574.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, موجة الحر
موجة حر شديدة تهدد أكثر من 100 مليون أمريكي
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لم تسلم الولايات المتحدة الأمريكية من موجة الحر التي تضرب العديد من البلدان الأفريقية والأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث يواجه أكثر من 100 مليون شخص موجة حر شديدة.
وحسب يومية "وول ستريت جورنال"، فقد توقعت خدمة الأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة قياسية خلال الأيام المقبلة في العديد من المناطق بالبلاد.
وتعد تكساس ونيو مكسيكو وأوكلاهوما وأركانسا في الأجزاء الجنوبية الوسطى أو الغربية أو الشمالية الشرقية
من البلاد من بين أكثر المناطق تضررا.
وقال كودي سنيل، خبير الأرصاد الجوية، إن "درجات الحرارة المرتفعة ستظل أهم الأحداث المناخية خلال الأيام القليلة المقبلة على الأقل".
وتم إصدار تحذيرات من مخاطر الحرارة المفرطة، لاسيما في بوسطن ونيويورك، في الشمال الشرقي، التي تعرف ارتفاع درجات الحرارة مصحوبة برطوبة عالية.
وتسبب ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم، والذي يعزى حسب معظم علماء المناخ إلى ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة، في عدد قياسي من موجات الحرارة والجفاف وحرائق الغابات.