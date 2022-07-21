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هجوم إرهابي يودي بحياة ضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا.. صور
هجوم إرهابي يودي بحياة ضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا.. صور
قتل ضابطان وعنصر من مرتبات كتيبة (حفظ النظام) التابعة لوزارة الداخلية السورية، إثر هجوم إرهابي بالأسلحة استهدف سياراتهم في مدينة درعا، جنوبي سوريا. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T13:07+0000
2022-07-21T13:07+0000
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وقال مصدر في قيادة شرطة درعا لمراسل "سبوتنيك" بالمحافظة:وأضاف المصدر أن مجموعة إرهابية مسلحة قامت بإطلاق وابل من نيران بنادقها الآلية على سيارة بيك أب شرطية عند طريق (غرز- درعا)، ما أدى لاستشهاد الضابطين والعنصر.وأَضاف المصدر أنه وأثناء قيام فريق من قيادة شرطة درعا بالتوجه إلى المكان لنقل السيارة المستهدفة من مكان الحادث انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون في الموقع، ما أدى لإصابة عنصرين من الشرطة وإصابة شاب أثناء تواجده قرب موقع الحادثة.وتم تشييع ضحايا الهجوم الإرهابي من مشفى درعا الوطني إلى مشفى الشرطة في منطقة بريف دمشق، حيث ستقام مراسم تشييع رسميا.وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، أكد عناصر الشرطة المصابون، ممن نجوا من الهجوم، أن هذا الاعتداء لن يثنيهم عن أداء مهامهم في بسط سلطة الدولة والقانون ضمن المناطق المكلفين بحمايتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/مقتل-5-أشخاص-جراء-هجوم-مسلحين-على-منزل-في-درعا-بسوريا-1064322885.html
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أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك

هجوم إرهابي يودي بحياة ضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا.. صور

13:07 GMT 21.07.2022
© Sputnik . Firas Al Ahmadهجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© Sputnik . Firas Al Ahmad
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قتل ضابطان وعنصر من مرتبات كتيبة (حفظ النظام) التابعة لوزارة الداخلية السورية، إثر هجوم إرهابي بالأسلحة استهدف سياراتهم في مدينة درعا، جنوبي سوريا.
وقال مصدر في قيادة شرطة درعا لمراسل "سبوتنيك" بالمحافظة:

ضابطان وعنصر استشهدوا وأصيب عنصران من مرتبات حفظ النظام بجروح متفاوتة، إضافة لإصابة شاب مدني وذلك جراء اعتداء ارهابي استهدفهم أثناء أداء مهامهم على طريق صوامع الحبوب جنوب شرقي مدينة درعا.

© Sputnik . Firas Al Ahmadهجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Firas Al Ahmad
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
© Sputnik . Firas Al Ahmadهجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Firas Al Ahmad
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
© Sputnik . Firas Al Ahmadهجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Firas Al Ahmad
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
© Sputnik . Firas Al Ahmadهجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Firas Al Ahmad
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
© Sputnik . Firas Al Ahmadهجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Firas Al Ahmad
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
© Sputnik . Firas Al Ahmadهجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Firas Al Ahmad
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
1/6
© Sputnik . Firas Al Ahmad
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
2/6
© Sputnik . Firas Al Ahmad
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
3/6
© Sputnik . Firas Al Ahmad
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
4/6
© Sputnik . Firas Al Ahmad
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
5/6
© Sputnik . Firas Al Ahmad
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
6/6
© Sputnik . Firas Al Ahmad
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
وأضاف المصدر أن مجموعة إرهابية مسلحة قامت بإطلاق وابل من نيران بنادقها الآلية على سيارة بيك أب شرطية عند طريق (غرز- درعا)، ما أدى لاستشهاد الضابطين والعنصر.
وأَضاف المصدر أنه وأثناء قيام فريق من قيادة شرطة درعا بالتوجه إلى المكان لنقل السيارة المستهدفة من مكان الحادث انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون في الموقع، ما أدى لإصابة عنصرين من الشرطة وإصابة شاب أثناء تواجده قرب موقع الحادثة.
© Sputnik . Firas Al Ahmadهجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Firas Al Ahmad
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
© Sputnik . Firas Al Ahmadهجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Firas Al Ahmad
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
© Sputnik . Firas Al Ahmadهجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Firas Al Ahmad
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
© Sputnik . Firas Al Ahmadهجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Firas Al Ahmad
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
© Sputnik . Firas Al Ahmadهجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Firas Al Ahmad
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
© Sputnik . Firas Al Ahmadهجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Firas Al Ahmad
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
1/6
© Sputnik . Firas Al Ahmad
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
2/6
© Sputnik . Firas Al Ahmad
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
3/6
© Sputnik . Firas Al Ahmad
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
4/6
© Sputnik . Firas Al Ahmad
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
5/6
© Sputnik . Firas Al Ahmad
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا
6/6
© Sputnik . Firas Al Ahmad
هجوم إرهابي يودي بضابطين سوريين وعنصر من قوات حفظ النظام في درعا

وأكد مدير صحة درعا الدكتور أشرف برمو في تصريح لمراسل "سبوتنيك" أن المشفى الوطني في المحافظة استقبل المصابين، وتم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة لهم وجميعهم بحالة صحية مستقرة.

وتم تشييع ضحايا الهجوم الإرهابي من مشفى درعا الوطني إلى مشفى الشرطة في منطقة بريف دمشق، حيث ستقام مراسم تشييع رسميا.
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، أكد عناصر الشرطة المصابون، ممن نجوا من الهجوم، أن هذا الاعتداء لن يثنيهم عن أداء مهامهم في بسط سلطة الدولة والقانون ضمن المناطق المكلفين بحمايتها.
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