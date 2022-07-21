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وزير خارجية تركيا: العلاقات مع السعودية والإمارات تتقدم وتتطور بشكل جيد وتسير بشكل بطيء مع مصر
وزير خارجية تركيا: العلاقات مع السعودية والإمارات تتقدم وتتطور بشكل جيد وتسير بشكل بطيء مع مصر
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، اليوم الخميس، "دخول العلاقات بين بلاده ودول الخليج مرحلة إيجابية، تشهد زيادة في التعاون الثنائي". 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T13:27+0000
2022-07-21T13:27+0000
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وقال تشاويش أوغلو، في تصريحات مع قناة "تي آر تي" التركية: "أستطيع القول بأن العلاقات مع دول الخليج تمر بمرحلة إيجابية، حيث يزداد التعاون بطريقة إيجابية للغاية، كما ينبغي أن يكون، وتشهد العلاقات السياسية والاقتصادية مزيدا من النمو".وأضاف: "علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تتقدم وتتطور بشكل جيد للغاية، لكن العملية مع مصر تسير بشكل بطيء نسبيا"، متابعا: "نرغب أن تكون الخطوات الإيجابية المتخذة في كافة المجالات، دائمة وتستمر بشكل متزايد".وقررت تركيا مؤخرا تحسين علاقاتها مع السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل في ظل سعيها لجذب التجارة والاستثمارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.والشهر الماضي، زار ولي العهد السعودي تركيا، لأول مرة منذ سنوات إثر توتر العلاقات بين البلدين.كما اختتم وفد إماراتي برئاسة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان بن أحمد الجابر، زيارة إلى تركيا، والتي تأتي استكمالا لجهود البلدين في تعزيز التعاون والشراكة، وخلق مسارات جديدة وحيوية للتعاون والاستثمار خصوصا في قطاع الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع ما تمثله الدولتان، من قوى اقتصادية وصناعية، في المنطقة والعالم.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار مصر الآن

وزير خارجية تركيا: العلاقات مع السعودية والإمارات تتقدم وتتطور بشكل جيد وتسير بشكل بطيء مع مصر

13:27 GMT 21.07.2022
© Sputnik . Рамиль Ситдиков / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء الخارجية ووزارة الدفاع في روسيا وتركيا بشأن ليبيا
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء الخارجية ووزارة الدفاع في روسيا وتركيا بشأن ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
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أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، اليوم الخميس، "دخول العلاقات بين بلاده ودول الخليج مرحلة إيجابية، تشهد زيادة في التعاون الثنائي".
وقال تشاويش أوغلو، في تصريحات مع قناة "تي آر تي" التركية: "أستطيع القول بأن العلاقات مع دول الخليج تمر بمرحلة إيجابية، حيث يزداد التعاون بطريقة إيجابية للغاية، كما ينبغي أن يكون، وتشهد العلاقات السياسية والاقتصادية مزيدا من النمو".
وأضاف: "علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تتقدم وتتطور بشكل جيد للغاية، لكن العملية مع مصر تسير بشكل بطيء نسبيا"، متابعا: "نرغب أن تكون الخطوات الإيجابية المتخذة في كافة المجالات، دائمة وتستمر بشكل متزايد".
وقررت تركيا مؤخرا تحسين علاقاتها مع السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل في ظل سعيها لجذب التجارة والاستثمارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
والشهر الماضي، زار ولي العهد السعودي تركيا، لأول مرة منذ سنوات إثر توتر العلاقات بين البلدين.
كما اختتم وفد إماراتي برئاسة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان بن أحمد الجابر، زيارة إلى تركيا، والتي تأتي استكمالا لجهود البلدين في تعزيز التعاون والشراكة، وخلق مسارات جديدة وحيوية للتعاون والاستثمار خصوصا في قطاع الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع ما تمثله الدولتان، من قوى اقتصادية وصناعية، في المنطقة والعالم.
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