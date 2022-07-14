https://arabic.sputniknews.com/20220714/الإمارات-وتركيا-تبحثان-فرص-التعاون-وتوقيع-مذكرة-تفاهم-بين-وكالة-الإمارات-للفضاء-ونظيرتها-التركية-1065056693.html
الإمارات وتركيا تبحثان فرص التعاون وتوقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ونظيرتها التركية
الإمارات وتركيا تبحثان فرص التعاون وتوقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ونظيرتها التركية
اختتم وفد إماراتي برئاسة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان بن أحمد الجابر، زيارة إلى تركيا. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T12:46+0000
2022-07-14T12:46+0000
2022-07-14T12:46+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار تركيا اليوم
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تأتي هذه الزيارة استكمالا لجهود البلدين في تعزيز التعاون والشراكة، وخلق مسارات جديدة وحيوية للتعاون والاستثمار خصوصا في قطاع الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع ما تمثله دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، من قوى اقتصادية وصناعية، في المنطقة والعالم.ودعا الجبر، الشركات التركية للاستثمار في القطاع الصناعي في دولة الإمارات والاستفادة من الفرص الاستثمارية الصناعية في مجال البتروكيماويات والمعادن والأدوية والأغذية والمعدات الكهربائية والطبية والزراعة والطاقة النظيفة والصناعات الدفاعية والفضائية، وخاصة من خلال المنتجات التي تم طرحها للاستثمار محلياً في "منتدى اصنع في الإمارات" مؤخراً، لأكثر من 300 منتج بقيمة 110 مليارات درهم في 11 قطاعاً صناعياً حيوياً.من جانبها قالت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، إن العلاقات الإماراتية التركية تشهد تطوراً نوعياً في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين، كما تشهد نقلة على مستوى تعزيز مشاريع ذات جدوى في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والفضاء وعدد من القطاعات الحيوية الأخرى.على هامش الزيارة تم توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء، ووكالة الفضاء التركية، لتعزيز التعاون في المجالات العلمية، وتبادل الخبرات في المجال الفضائي، وصناعاته المختلفة، بحسب ما نقل موقع "الخليج".
https://arabic.sputniknews.com/20220519/أردوغان-تركيا-تجاوزت-الخلافات-مع-السعودية-والإمارات-1062453600.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار تركيا اليوم
الإمارات وتركيا تبحثان فرص التعاون وتوقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ونظيرتها التركية
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اختتم وفد إماراتي برئاسة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان بن أحمد الجابر، زيارة إلى تركيا.
تأتي هذه الزيارة استكمالا لجهود البلدين في تعزيز التعاون والشراكة، وخلق مسارات جديدة وحيوية للتعاون والاستثمار خصوصا في قطاع الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع ما تمثله دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، من قوى اقتصادية وصناعية، في المنطقة والعالم.
وتضمنت الزيارة عدة لقاءات مع وزير الصناعة والتكنولوجيا، وعدد من كبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص ورجال الأعمال في المجال الصناعي والتجاري، وخاصة في مجال تطوير موارد الطاقة التقليدية والمتجددة والبنية التحتية والزراعة والأغذية والأدوية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والمصرفية والاتصالات الرقمية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وكالتي الفضاء الإماراتية والتركية.
ودعا الجبر، الشركات التركية للاستثمار في القطاع الصناعي في دولة الإمارات والاستفادة من الفرص الاستثمارية الصناعية في مجال البتروكيماويات والمعادن والأدوية والأغذية والمعدات الكهربائية والطبية والزراعة والطاقة النظيفة والصناعات الدفاعية والفضائية، وخاصة من خلال المنتجات التي تم طرحها للاستثمار محلياً في "منتدى اصنع في الإمارات" مؤخراً، لأكثر من 300 منتج بقيمة 110 مليارات درهم في 11 قطاعاً صناعياً حيوياً.
من جانبها قالت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، إن العلاقات الإماراتية التركية تشهد تطوراً نوعياً في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين، كما تشهد نقلة على مستوى تعزيز مشاريع ذات جدوى في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والفضاء وعدد من القطاعات الحيوية الأخرى.
على هامش الزيارة تم توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء، ووكالة الفضاء التركية، لتعزيز التعاون في المجالات العلمية، وتبادل الخبرات في المجال الفضائي، وصناعاته المختلفة، بحسب ما نقل موقع
"الخليج".