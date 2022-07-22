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مكتب زيلينسكي: قد يتم تسيير "دوريات تفتيش مشتركة" على السفن لتصدير الحبوب
مكتب زيلينسكي: قد يتم تسيير "دوريات تفتيش مشتركة" على السفن لتصدير الحبوب
قال ميخائيل بودولاك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه "كجزء من الوثائق الخاصة برفع القيود المفروضة على توريد المنتجات... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T11:50+0000
2022-07-22T12:23+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم
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وكتب بودولاك على "تويتر": "ستجري فرق مشتركة في المياه التركية إذا لزم الأمر جميع عمليات التفتيش على سفن النقل".وقالت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا وقعت على الجزء الخاص بها من "اتفاقية الغذاء" مع تركيا والأمم المتحدة.وكتب موقع "سترانا يو أيه" الإخباري الأوكراني عبر قناته على "تلغرام": "وقعت أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقية بشأن تصدير الحبوب، ووقع الوثيقة وزير البنية التحتية في أوكرانيا ألكسندر كوبراكوف، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".وفي وقت سابق، أبلغت إدارة الرئاسة التركية وكالة "سبوتنيك"، بأن الوثيقة الخاصة بـ "قضية الحبوب" ستوقع في إسطنبول يوم الجمعة الساعة 16.30، وسيحضر الزعيم التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المناسبة.ووصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى إسطنبول، اليوم الجمعة، للمشاركة في توقيع وثائق حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية.
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أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم

مكتب زيلينسكي: قد يتم تسيير "دوريات تفتيش مشتركة" على السفن لتصدير الحبوب

11:50 GMT 22.07.2022 (تم التحديث: 12:23 GMT 22.07.2022)
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قال ميخائيل بودولاك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه "كجزء من الوثائق الخاصة برفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية، سيتم إجراء جميع عمليات التفتيش على السفن، بواسطة فرق مشتركة في المياه التركية، إذا لزم الأمر".
وكتب بودولاك على "تويتر": "ستجري فرق مشتركة في المياه التركية إذا لزم الأمر جميع عمليات التفتيش على سفن النقل".
وقالت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا وقعت على الجزء الخاص بها من "اتفاقية الغذاء" مع تركيا والأمم المتحدة.
وكتب موقع "سترانا يو أيه" الإخباري الأوكراني عبر قناته على "تلغرام": "وقعت أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقية بشأن تصدير الحبوب، ووقع الوثيقة وزير البنية التحتية في أوكرانيا ألكسندر كوبراكوف، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".
وفي وقت سابق، أبلغت إدارة الرئاسة التركية وكالة "سبوتنيك"، بأن الوثيقة الخاصة بـ "قضية الحبوب" ستوقع في إسطنبول يوم الجمعة الساعة 16.30، وسيحضر الزعيم التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المناسبة.
ووصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى إسطنبول، اليوم الجمعة، للمشاركة في توقيع وثائق حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية.
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