https://arabic.sputniknews.com/20220722/استطلاع-يظهر-تقييم-الروس-لأداء-الرئيس-بوتين-في-عمله-ومدى-ثقتهم-فيه-1065421155.html
استطلاع يظهر تقييم الروس لأداء الرئيس بوتين في عمله ومدى ثقتهم فيه
استطلاع يظهر تقييم الروس لأداء الرئيس بوتين في عمله ومدى ثقتهم فيه
أظهر استطلاع حديث أجري في روسيا، إلى أي درجة يقيم المواطنون الروس أداء الرئيس بوتين في عمله ومدى ثقتهم فيه. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T09:51+0000
2022-07-22T09:51+0000
2022-07-22T09:51+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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ووفقا للدراسة التي قامت بها مؤسسة "الرأي العام"، قال 78% من المستطلعة آرائهم إنهم يثقون بالرئيس.فيما قال 13% إنهم "لا يثقون" بالرئيس، ووجد الباقون صعوبة في الإجابة.وعن مدى الرضى عن أداء بوتين في عمله، قال 80% من المشاركين في الاستطلاع، إنه يعمل في منصبه "بشكل جيد إلى حد ما". بينما يعتقد 10% أنه يعمل "بشكل سيء إلى حد ما"، كما وجد 10% من المشاركين صعوبة في الإجابة.تم إجراء هذا الاستطلاع في الفترة ما بين 15-17 يوليو/تموز الجاري.وشمل الاستطلاع عينة مكونة من 1500 مشارك، أعمارهم فوق 18 عاما، في 104 قرى في 53 منطقة روسية، من خلال إجراء المقابلات في مكان الإقامة.يشار إلى أن الخطأ الإحصائي للاستطلاع لا يتجاوز أكثر من 2.5%.
https://arabic.sputniknews.com/20220721/الاستخبارات-الأمريكية-بوتين-ممتلئ-بالصحة-1065363653.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
استطلاع يظهر تقييم الروس لأداء الرئيس بوتين في عمله ومدى ثقتهم فيه
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أظهر استطلاع حديث أجري في روسيا، إلى أي درجة يقيم المواطنون الروس أداء الرئيس بوتين في عمله ومدى ثقتهم فيه.
ووفقا للدراسة
التي قامت بها مؤسسة "الرأي العام"، قال 78% من المستطلعة آرائهم إنهم يثقون بالرئيس.
فيما قال 13% إنهم "لا يثقون" بالرئيس، ووجد الباقون صعوبة في الإجابة.
وعن مدى الرضى عن أداء بوتين في عمله، قال 80% من المشاركين في الاستطلاع، إنه يعمل في منصبه "بشكل جيد إلى حد ما".
بينما يعتقد 10% أنه يعمل "بشكل سيء إلى حد ما"، كما وجد 10% من المشاركين صعوبة في الإجابة.
تم إجراء هذا الاستطلاع في الفترة ما بين 15-17 يوليو/تموز الجاري.
وشمل الاستطلاع عينة مكونة من 1500 مشارك، أعمارهم فوق 18 عاما، في 104 قرى في 53 منطقة روسية، من خلال إجراء المقابلات في مكان الإقامة.
يشار إلى أن الخطأ الإحصائي للاستطلاع لا يتجاوز أكثر من 2.5%.