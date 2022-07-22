https://arabic.sputniknews.com/20220722/البرازيل-مقتل-ما-لا-يقل-عن-18-شخصا-في-غارة-للشرطة-على-الأحياء-الفقيرة-في-ريو-دي-جانيرو-1065408995.html

البرازيل… مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا في غارة للشرطة على الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو

البرازيل… مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا في غارة للشرطة على الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو

قالت الشرطة البرازيلية، يوم الخميس، إن 18 شخصا على الأقل قتلوا في أحدث غارة للشرطة استهدفت جماعات الجريمة المنظمة في الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو. 22.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-22T02:07+0000

2022-07-22T02:07+0000

2022-07-22T02:19+0000

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102004/19/1020041905_0:119:3221:1930_1920x0_80_0_0_a5fbc243b23d3b1ee67003a47bd36920.jpg

وقال متحدث باسم الشرطة في مؤتمر صحفي إن ضابطا في إنفاذ القانون وامرأة كانا يعيشان في المنطقة من بين أولئك الذين لقوا حتفهم في الأحياء الفقيرة في المجمع الألماني، في حين يعتقد أن 16 آخرين أعضاء في جماعات الجريمة المنظمة.وشارك حوالي 400 ضابط في العملية الضخمة، مدعومة بعشر مركبات واقية من الرصاص وأربع طائرات هليكوبتر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.وكان هدفهم جماعة إجرامية سرقت مركبات تحمل بضائع للبنوك وغيرها من الشركات.وقال المتحدث باسم الشرطة إيفان بلاز إن هدف العملية هو وقف "السياسة التوسعية" للعصابات الإجرامية في كومبليكو دو ألماو.من جانبه، أعرب الرئيس جايير بولسونارو عن أسفه لوفاة ضابط الشرطة برونو دي باولا كوستا البالغ من العمر 38 عاما، لكنه لم يذكر أيا من الأشخاص الآخرين الذين قتلوا.يشار إلى أنه غالبا ما تقوم الشرطة بمداهمات في الأحياء الفقيرة في ريو في محاولة لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات.وفي مايو/ آيار الماضي، قتل 22 شخصا، من بينهم أيضا أشخاص من المارة، في غارة في الصباح الباكر على الأحياء الفقيرة بمدينة فيلا كروزيرو.جاء ذلك بعد ما يقرب من عام من مداهمة الشرطة الأكثر دموية في ريو، والتي قتل فيها 28 شخصا في حي جاكاريزينهو الفقير.

https://arabic.sputniknews.com/20210508/ارتفاع-عدد-قتلى-تبادل-إطلاق-النار-مع-عصابة-مخدرات-بالبرازيل-إلى-28-1048911046.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60