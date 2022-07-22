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السعودية: إحالة مواطن سهل دخول صحفي إسرائيلي لمكة إلى النيابة العامة

السعودية: إحالة مواطن سهل دخول صحفي إسرائيلي لمكة إلى النيابة العامة

أعلنت السلطات السعودية إحالة مواطن سهل دخول صحفي إسرائيلي لمدينة مكة المكرمة إلى النيابة العامة، إثر مخالفته للأنظمة التي تحظر دخولها لغير المسلمين. 22.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-22T06:34+0000

2022-07-22T06:34+0000

2022-07-22T06:34+0000

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مكة

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وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، إنه جرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.وأكد أن ذلك يعد مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المُسلمين.وناشد المتحدث جميع القادمين إلى المملكة، بضرورة احترام الأنظمة والالتزام بما تقضي به، خصوصاً ما يتعلق بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدسة.وكانت القناة "13" الإسرائيلية الخاصة، قد نشرت الأحد الماضي تقريرا لمراسلها من مدينة مكة التي تضم المسجد الحرام والكعبة وهي أكثر المدن قدسية بالنسبة للمسلمين، ما أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.وظهر المراسل جيل تماري وهو يتجول في شوارع المدينة قبل أن يدخل إلى الحرم المكي، الذي يمنع على غير المسلمين التواجد داخله.وقال تماري إنه دخل عن طريق التهريب حيث تظاهر بأنه مسلم وقام أحد الأشخاص المحليين بالمخاطرة بإدخاله عبر سيارته إلى المدينة دون أن يخبره أنه صحفي إسرائيلي، حيث كان يتحدث معه الإنجليزية طوال الطريق.وأضاف أن قلبه كان ينبص بسرعة عند المرور على حاجز للشرطة السعودية على مشارف مكة، حيث كان يخشى افتضاح أمره.ويظهر تماري وهو يتحدث العبرية حينا، ثم ينتقل للإنجليزية عندما يمر الناس من جانبه، حتى لا يثير الريبة، قائلا بصوت خافت "المسلمون فقط يمكنهم الدخول إلى هنا".ورغم تردد مرافقه المحلي، أصر المراسل الإسرائيلي على صعود جبل عرفات، وظهر من فوق قمته.وأثار التقرير الإسرائيلي ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تصدر هاشتاغ (وسم) #يهودي_في_الحرم، والذي أبدى مغردون خلاله عن غضبهم من رحلة المراسل الإسرائيلي ودعوا إلى التحقيق في كيفية دخوله المدينة المقدسة.

https://arabic.sputniknews.com/20220719/مراسل-إسرائيلي-يبث-تقريرا-من-داخل-مكة-ويفجر-ضجة-واسعة-فيديو-1065266986.html

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