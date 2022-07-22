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جنرال أمريكي: التعاون بين إسرائيل والدول العربية في مجال الدفاع الصاروخي أولوية قصوى لبلادنا
جنرال أمريكي: التعاون بين إسرائيل والدول العربية في مجال الدفاع الصاروخي أولوية قصوى لبلادنا
قال الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، إن التعاون بين الدول العربية وإسرائيل في مجال الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي يمثل... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T08:28+0000
2022-07-22T08:28+0000
إسرائيل
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وذكر الموقع الإلكتروني العبري واللا، صباح اليوم الجمعة، عن الجنرال مايكل كوريلا، الذي يزور إسرائيل هذا الأسبوع، أن الهجمات الصاروخية والطائرات دون طيار لإيران والمنظمات "الإرهابية" الأخرى باتت تمثل تهديدا رئيسيا لأمريكا وإسرائيل والدول العربية.وشدد المسؤول العسكري الأمريكي على أن إدارة بلاه راغبة في تعزيز التعاون بين الدول العربية وإسرائيل عبر الجمع بين قدرات الإنذار المبكر والاستخبارات لأكبر عدد ممكن من دول المنطقة، عن طريق التعاون في مجال الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي.ويشار إلى أن الجنرال كوريلا قد زار إسرائيل يوم الأحد الماضي، بعد زيارته للأردن وقاعدة التنف في الجنوب السوري، حيث تتمركز القوات الأمريكية، فضلا عن أنها الزيارة الثانية لإسرائيل في الشهرين الأخيرين فقط.والتقى خلال زيارته إسرائيل بوزير الدفاع بيني غانتس، وبرئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، فضلا عن لقاءه بصغار الضباط والجنود الإسرائيليين، بدعوى محاولة فهم الاستراتيجية الإسرائيلية من زاوية مختلفة ووجهة نظر الجنود في الميدان، خاصة وأنه زار أكثر من قاعدة عسكرية إسرائيلية.
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إسرائيل, الدول العربية, العالم العربي

جنرال أمريكي: التعاون بين إسرائيل والدول العربية في مجال الدفاع الصاروخي أولوية قصوى لبلادنا

08:28 GMT 22.07.2022
© Sputnik . Ruslan Krivobok / الذهاب إلى بنك الصورالأنظمة الدفاعية "اس-400" (صواريخ أرض-جو) التابعة لقوات الدفاع الجوي-الفضائي الصاروخي خلال التدريبات بمنطقة أشولوك بإقليم أستراخان
الأنظمة الدفاعية اس-400 (صواريخ أرض-جو) التابعة لقوات الدفاع الجوي-الفضائي الصاروخي خلال التدريبات بمنطقة أشولوك بإقليم أستراخان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© Sputnik . Ruslan Krivobok
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قال الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، إن التعاون بين الدول العربية وإسرائيل في مجال الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي يمثل أولوية قصوى لبلاده.
وذكر الموقع الإلكتروني العبري واللا، صباح اليوم الجمعة، عن الجنرال مايكل كوريلا، الذي يزور إسرائيل هذا الأسبوع، أن الهجمات الصاروخية والطائرات دون طيار لإيران والمنظمات "الإرهابية" الأخرى باتت تمثل تهديدا رئيسيا لأمريكا وإسرائيل والدول العربية.
وشدد المسؤول العسكري الأمريكي على أن إدارة بلاه راغبة في تعزيز التعاون بين الدول العربية وإسرائيل عبر الجمع بين قدرات الإنذار المبكر والاستخبارات لأكبر عدد ممكن من دول المنطقة، عن طريق التعاون في مجال الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي.
ويشار إلى أن الجنرال كوريلا قد زار إسرائيل يوم الأحد الماضي، بعد زيارته للأردن وقاعدة التنف في الجنوب السوري، حيث تتمركز القوات الأمريكية، فضلا عن أنها الزيارة الثانية لإسرائيل في الشهرين الأخيرين فقط.
والتقى خلال زيارته إسرائيل بوزير الدفاع بيني غانتس، وبرئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، فضلا عن لقاءه بصغار الضباط والجنود الإسرائيليين، بدعوى محاولة فهم الاستراتيجية الإسرائيلية من زاوية مختلفة ووجهة نظر الجنود في الميدان، خاصة وأنه زار أكثر من قاعدة عسكرية إسرائيلية.
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