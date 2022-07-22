عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220722/روسيا-تمدد-القيود-المؤقتة-على-الرحلات-الجوية-إلى-11-مطار-1065410999.html
روسيا تمدد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية إلى 11 مطار
روسيا تمدد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية إلى 11 مطار
أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا "روس أفياتسيا"، اليوم الجمعة، تمديد القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا، حتى... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T06:23+0000
2022-07-22T06:23+0000
العالم
روسيا
طيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101429/61/1014296177_0:22:1000:585_1920x0_80_0_0_ecf2466174fd57d70b0b2fb11bbb9c2f.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة "تمديد نظام القيود على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا حتى 30 تموز/يوليو".وأشار البيان إلى تقييد الرحلات الجوية مؤقتا، إلى مطارات: أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، غيلندجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف على الدون، سيمفيروبول، وإليستا.هذا ويسري نظام تقييد الطيران على المطارات في جنوب ووسط روسيا منذ 24 شباط/فبراير.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/روسيا-توسع-صناعة-الطيران-المدني-وتجهز-طرازين-لعام-2024-1061163690.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101429/61/1014296177_96:0:904:606_1920x0_80_0_0_526f28c3a331db03a28273a8bbeed0a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, طيران

روسيا تمدد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية إلى 11 مطار

06:23 GMT 22.07.2022
© flickr.com / Barbies Landطاقم "إيرو فلوت" الروسية الأكثر إحترافية وأناقة
طاقم إيرو فلوت الروسية الأكثر إحترافية وأناقة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© flickr.com / Barbies Land
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا "روس أفياتسيا"، اليوم الجمعة، تمديد القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا، حتى 30 تموز/يوليو الجاري.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة "تمديد نظام القيود على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا حتى 30 تموز/يوليو".

وأشار البيان إلى تقييد الرحلات الجوية مؤقتا، إلى مطارات: أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، غيلندجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف على الدون، سيمفيروبول، وإليستا.
طائرة تو-214 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
روسيا توسع صناعة الطيران المدني وتجهز طرازين لعام 2024
13 أبريل, 14:03 GMT
هذا ويسري نظام تقييد الطيران على المطارات في جنوب ووسط روسيا منذ 24 شباط/فبراير.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные районы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала