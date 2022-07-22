https://arabic.sputniknews.com/20220722/روسيا-تمدد-القيود-المؤقتة-على-الرحلات-الجوية-إلى-11-مطار-1065410999.html
روسيا تمدد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية إلى 11 مطار
روسيا تمدد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية إلى 11 مطار
أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا "روس أفياتسيا"، اليوم الجمعة، تمديد القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا، حتى... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T06:23+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة "تمديد نظام القيود على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا حتى 30 تموز/يوليو".وأشار البيان إلى تقييد الرحلات الجوية مؤقتا، إلى مطارات: أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، غيلندجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف على الدون، سيمفيروبول، وإليستا.هذا ويسري نظام تقييد الطيران على المطارات في جنوب ووسط روسيا منذ 24 شباط/فبراير.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/روسيا-توسع-صناعة-الطيران-المدني-وتجهز-طرازين-لعام-2024-1061163690.html
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العالم, روسيا, طيران
روسيا تمدد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية إلى 11 مطار
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أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا "روس أفياتسيا"، اليوم الجمعة، تمديد القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا، حتى 30 تموز/يوليو الجاري.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة "تمديد نظام القيود على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا حتى 30 تموز/يوليو".
وأشار البيان إلى تقييد الرحلات الجوية مؤقتا، إلى مطارات: أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، غيلندجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف على الدون، سيمفيروبول، وإليستا.
هذا ويسري نظام تقييد الطيران على المطارات في جنوب ووسط روسيا منذ 24 شباط/فبراير.