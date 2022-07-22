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https://arabic.sputniknews.com/20220722/سقوط-4-قتلى-وعدد-من-الجرحى-جراء-وقوع-اشتباكات-بين-مجموعات-مسلحة-في-العاصمة-الليبية--1065409190.html
سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى جراء وقوع اشتباكات بين مجموعات مسلحة في العاصمة الليبية
سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى جراء وقوع اشتباكات بين مجموعات مسلحة في العاصمة الليبية
سقط 4 قتلى وإصابتان لمدنيين خلال اندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس صباح اليوم الجمعة. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T03:01+0000
2022-07-22T03:01+0000
أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي – سبوتنيك. وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف، أسامة على، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "3 قتلى وإصابتان تم استقبالهم في مستشفى طرابلس الطبي وذلك جراء الاشتباكات"، مؤكداً على أن "ننتظر إعلان المصحات الخاصة عن الحصيلة النهائية لديها ونعمل الآن على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل إخراج الطلبة العالقين بالمبيت الجامعي بمنطقة الفرناج والبالغ عددهم حوالي 60 طالب".من جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي باسم مركز الطب الميداني مالك مرسيط سقوط قتيل خلال اشتباكات طرابلس وإخراج 20 شخص كانوا عالقين في مناطق الاشتباكات في منطقة الفرناج.وأكد مرسيط في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك على "سقوط قتيل واحد بسبب الاشتباكات التي اندلعت في منطقة الفرناج وعين زارة بالعاصمة طرابلس"، مؤكداً أن "اخراج جميع النساء من صالة النواعم للأفراح الذين كانوا عالقين في محيط الاشتباكات".وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم في طرابلس أنه يواصل في توفير ممرات آمنة للعائلة العالقة في منطقة الفرناج حتى اللحظة.ووفقاً لبيان مركز طب الطوارئ والدعم في طرابلس حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه جاء فيه "ضمن المهام الإنسانية لمركز طب الطوارئ والدعم ، قسم الإسعاف بالمركز بالتعاون مع قسم الإسعاف فرع بطرابلس مستمرين بتوفير ممرات آمن للعائلة العالقة بمنطقة الفرناج نتيجة الاشتباكات الدائرة هناك".وفي وقت سابق اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة في منطقة الفرناج بالعاصمة الليبية طرابلس، ونداءات استغاثة للمدنيين المحاصرين وسط الاشتباكات.وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا إن اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس وقد اتسعت، وباتت تدور من المنطقة المجاورة لسجن الجديدة في طريق الشوك".وأفاد الشهود أن "الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى اللحظة بشكل مكثف باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة كما أظهرت تسجيلات مصورة اندلاع النيران في إحدى البنايات، ونداء استغاثة لنساء متواجدات في صالة للأفراح في منطقة عين زارة".وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة يسمع فيها دوي إطلاق النار، قيل إنها جانبا من اشتباكات قرب جزيرة الفرناج، ولا تزال مستمرة ، فيما تحاول نساء في قاعة الأفراح الاستغاثة للجهات الأمنية لمساعدتهن للخروج من القاعة.-
https://arabic.sputniknews.com/20220721/ليبيا-اشتباكات-بالأسلحة-الخفيفة-والمتوسطة-بمنطقة-الفرناج-بالعاصمة-طرابلس--1065408354.html
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أخبار ليبيا اليوم

سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى جراء وقوع اشتباكات بين مجموعات مسلحة في العاصمة الليبية

03:01 GMT 22.07.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAالأوضاع في طرابلس بعد اشتباكات بين قوات تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، وقوات تابعة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب.
الأوضاع في طرابلس بعد اشتباكات بين قوات تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، وقوات تابعة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
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سقط 4 قتلى وإصابتان لمدنيين خلال اندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس صباح اليوم الجمعة.
بنغازي – سبوتنيك. وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف، أسامة على، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "3 قتلى وإصابتان تم استقبالهم في مستشفى طرابلس الطبي وذلك جراء الاشتباكات"، مؤكداً على أن "ننتظر إعلان المصحات الخاصة عن الحصيلة النهائية لديها ونعمل الآن على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل إخراج الطلبة العالقين بالمبيت الجامعي بمنطقة الفرناج والبالغ عددهم حوالي 60 طالب".
الأوضاع في طرابلس بعد اشتباكات بين قوات تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، وقوات تابعة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
مقتل شخص على الأقل في اشتباكات مسلحة بمنطقة الفرناج بالعاصمة الليبية طرابلس
أمس, 22:45 GMT
من جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي باسم مركز الطب الميداني مالك مرسيط سقوط قتيل خلال اشتباكات طرابلس وإخراج 20 شخص كانوا عالقين في مناطق الاشتباكات في منطقة الفرناج.
وأكد مرسيط في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك على "سقوط قتيل واحد بسبب الاشتباكات التي اندلعت في منطقة الفرناج وعين زارة بالعاصمة طرابلس"، مؤكداً أن "اخراج جميع النساء من صالة النواعم للأفراح الذين كانوا عالقين في محيط الاشتباكات".
وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم في طرابلس أنه يواصل في توفير ممرات آمنة للعائلة العالقة في منطقة الفرناج حتى اللحظة.
ووفقاً لبيان مركز طب الطوارئ والدعم في طرابلس حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه جاء فيه "ضمن المهام الإنسانية لمركز طب الطوارئ والدعم ، قسم الإسعاف بالمركز بالتعاون مع قسم الإسعاف فرع بطرابلس مستمرين بتوفير ممرات آمن للعائلة العالقة بمنطقة الفرناج نتيجة الاشتباكات الدائرة هناك".
وفي وقت سابق اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة في منطقة الفرناج بالعاصمة الليبية طرابلس، ونداءات استغاثة للمدنيين المحاصرين وسط الاشتباكات.
وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا إن اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس وقد اتسعت، وباتت تدور من المنطقة المجاورة لسجن الجديدة في طريق الشوك".
وأفاد الشهود أن "الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى اللحظة بشكل مكثف باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة كما أظهرت تسجيلات مصورة اندلاع النيران في إحدى البنايات، ونداء استغاثة لنساء متواجدات في صالة للأفراح في منطقة عين زارة".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة يسمع فيها دوي إطلاق النار، قيل إنها جانبا من اشتباكات قرب جزيرة الفرناج، ولا تزال مستمرة ، فيما تحاول نساء في قاعة الأفراح الاستغاثة للجهات الأمنية لمساعدتهن للخروج من القاعة.-
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