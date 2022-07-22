https://arabic.sputniknews.com/20220722/سلطات-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-تقرر-حظر-غوغل-على-أراضيها-1065419062.html

سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية تقرر حظر "غوغل" على أراضيها

سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية تقرر حظر "غوغل" على أراضيها

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، اليوم الجمعة عن حجب محرك البحث "غوغل" على أراضي الجمهورية. 22.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-22T09:00+0000

2022-07-22T09:00+0000

2022-07-22T09:00+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار جمهورية دونيتسك

شركة غوغل

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واتهم بوشلين شركة "غوغل" بالترويج للإرهاب والعنف ضد الروس عامة وسكان دونباس خاصة، كذلك نشر الأكاذيب وتضليل المعلومات.وقال بوشلين في منشور عبر قناته على "تلغرام": "اتخذنا قرارا بحظر "غوغل" على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، فهم معزولون عن الآخرين".وأشار بوشلين إلى إن الحظر سيرفع إذا "توقفت غوغل عن اتباع سياساتها الإجرامية وعادت إلى الاتجاه الصحيح والعمل وفق القانون".يذكر أن رئيس جهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باشنيك، أكد أمس الخميس، أن شركة "غوغل" تدعم الإرهاب على أرض بلاده من خلال حرب المعلومات، فيما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لوغانسك، اليوم الخميس، بتوقف محرك بحث "غوغل" على أراضي الجمهورية.واتهم رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باشنيك، شركة "غوغل" بالترويج للإرهاب والتطرف، وأكد أن جمهورية لوغانسك الشعبية يمكن أن تتعامل معه أو بدونه.وقال باشينيك: "الحرب ليست فقط بالصواريخ التي تسقط على مدننا، ولكنها أيضا تتجسد بموجة من المعلومات المزيفة والمضللة التي ترسلها إلينا أوكرانيا".وتابع رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية بمنشور شاركه على قناته في تلغرام: "لسنا بحاجة إلى وصول مثل هذه المعلومات: لا من أوكرانيا ولا من الغرب. سندير الأمر بدون غوغل. إذا قاموا بإصلاحه، وبدأوا باحترام الناس، سنفكر بإعادته".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.

https://arabic.sputniknews.com/20220721/رئيس-جهورية-لوغانسك-الشعبية-يتهم-غوغل-بالترويج-للإرهاب-ويوقف-خدماته-في-الجمهورية-1065379875.html

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