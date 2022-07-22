https://arabic.sputniknews.com/20220722/ماكرون-وزوجته-يعلقان-على-صورة-خاصة-لمحمد-بن-زايد-أثناء-زيارته-لفرنسا-عام-1975-فيديو-1065417561.html

ماكرون وزوجته يعلقان على صورة خاصة لمحمد بن زايد أثناء زيارته لفرنسا عام 1975... فيديو

ماكرون وزوجته يعلقان على صورة خاصة لمحمد بن زايد أثناء زيارته لفرنسا عام 1975... فيديو

نشر زكي نسيبة المستشار الثقافي لرئيس الإمارات، مقطع فيديو، يظهر فيه الشيخ محمد بن زايد وهو يطلع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت على صورة له أثناء... 22.07.2022, سبوتنيك عربي

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وأوضح نسيبة، عبر حسابه بتويتر، أن هذه اللقطة كانت خلال مأدبة الغداء التي أقامها ماكرون على شرف استقبال بن زايد في قصر فيرساي التاريخي بمناسبة زيارته الأولى كرئيس دولة الإمارات إلى فرنسا.وأشار إلى أن "الرئيس الإماراتي أطلع نظيره الفرنسي على صورة خاصة تظهره مرافقا لرئيس الإمارات الراحل الشيخ زايد عام 1975 في زيارة الدولة الأولى كذلك التي قام بها والده إلى فرنسا".ولفت إلى أن الرئيس الإماراتي كان يبرز المكانة الخاصة لفرنسا كحليف استراتيجي لدولة الإمارات منذ البداية.وفي مقطع الفيديو، يظهر الشيخ محمد بن زايد، بجواره زكي نسيبة، وهو يطلع ماكرون وزوجته على الصورة، قائلا: "في عام 1975، هذا والدي، وهذا زكي، وهذا أنا".وكان الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد زار فرنسا، الاثنين الماضي، في أول زيارة خارجية له بعد توليه مقاليد حكم البلاد في منتصف مايو/ أيار الماضي.

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