https://arabic.sputniknews.com/20220723/الحرس-الثوري-أي-خطأ-يرتكبه-الصهاينة-سيجعلهم-يخسرون-أراضيهم-وزيارة-بايدن-للسعودية-فاشلة-1065461174.html

الحرس الثوري: أي خطأ يرتكبه الصهاينة سيجعلهم يخسرون أراضيهم.. وزيارة بايدن للسعودية "فاشلة"

الحرس الثوري: أي خطأ يرتكبه الصهاينة سيجعلهم يخسرون أراضيهم.. وزيارة بايدن للسعودية "فاشلة"

حذر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، إسرائيل من ارتكاب أي خطأ ضد بلاده. 23.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-23T13:04+0000

2022-07-23T13:04+0000

2022-07-23T13:04+0000

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وحسب وكالة أنباء الطلبة "إسنا"، قال شريف إن "أي خطأ يرتكبه الصهاينة سيكون درساً لهم يخسرون فيه إلى الأبد الأراضي التي يحتلونها".واعتبر المتحدث باسم الحرس الثوري إن "زيارة بايدن إلى للكيان الصهيوني والسعودية لاستجداء الأمن للصهاينة والتحالف ضد إيران فشلت وأثبتت أن المعادلة عكسية".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قد هاجم إسرائيل في وقت سابق هذا الأسبوع، مؤكدا أنه لا تمتلك القدرة على مواجهة إيران عسكريا".وقال كنعاني إن "الرد الإيراني على أية حماقة يرتكبها الكيان الصهيوني سيكون مدمرا"، مشيرا إلى أن "قمة طهران الثلاثية التي انعقدت بين إيران وروسيا وتركيا لا تعتبر في مواجهة قمة جدة الأخيرة".بينما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إن بلاده ستستعد لخيار عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني في حال فشلت الدبلوماسية.ووفقا لرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، فإن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل كانت تاريخية، حققت إنجازات سياسية وأمنية واقتصادية ستعزز بلاده لسنين طويلة.وأنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن رحلته إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، بدأت بزيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية ثم السعودية، بحث خلالها عدد من القضايا الإقليمية والدولية وأيضا زيادة إمدادات النفط.

https://arabic.sputniknews.com/20220718/ضربة-عسكرية-وتهديدات-نووية-ما-تداعيات-التصعيد-بين-إسرائيل-وإيران-بعد-زيارة-بايدن-1065255874.html

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