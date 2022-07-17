https://arabic.sputniknews.com/20220717/بايدن-يغرد-عن-لقائه-مع-3-قادة-عرب-في-قمة-جدة-بالسعودية-1065168495.html

بايدن يغرد عن لقائه مع 3 قادة عرب في قمة جدة بالسعودية

بايدن يغرد عن لقائه مع 3 قادة عرب في قمة جدة بالسعودية

علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على لقائه مع 3 قادة عرب خلال "قمة جدة" للأمن والتنمية، التي ‏عقدت في المملكة العربية السعودية، أمس السبت. ‏ 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T06:18+0000

2022-07-17T06:18+0000

2022-07-17T06:18+0000

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وقال بايدن في تغريدة له على "تويتر" إنه جلس مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لإعادة تأكيد التزامهما المشترك بالشراكة الاستراتيجية بين أمريكا ومصر، ولمناقشة التحديات الإقليمية والعالمية".وتابع مشيرا إلى أن "هناك قدرا كبيرا من الجدارة في عمل الولايات المتحدة ومصرعن كثب".وفي تغريدة أخرى، تحدث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن لقائه مع الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال "قمة جدة"، وقال: "إنني أتطلع إلى فترة أخرى من التعاون القوي والمتنامي بين أمريكا والإمارات العربية المتحدة تحت قيادة الرئيس الشيخ محمد، إن التحديات والفرص التي نواجهها اليوم تجعل من المهم جدا قضاء المزيد من الوقت معا".كما علق بايدن على لقائه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في "قمة جدة" للأمن والتنمية، فكتب على "تويتر": "التقيت رئيس الوزراء الكاظمي لإعادة الالتزام باتفاقية الإطار الاستراتيجي بين أمريكا والعراق، وإعادة التأكيد على أهمية تشكيل حكومة عراقية تستجيب لإرادة الشعب العراقي واحترامه للديمقراطية والاستقلال".وغادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس السبت، المملكة العربية السعودية، بعد زيارة استغرقت يومين شارك خلالها في قمة جدة التي انعقدت صباح أمس.وحسب قناة الإخبارية السعودية، "ودع أمير منطقة مكة خالد الفيصل، الرئيس الأمريكي جو بايدن بمطار الملك عبدالعزيز في جدة".وبدأت جولة بايدن بزيارة إسرائيل منذ يوم الأربعاء، فيما وصل مساء الجمعة إلى السعودية، وعقد لقاءين منفصلين، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.ويعتبر بايدن أول رئيس أمريكي يزور الشرق الأوسط منذ 11 سبتمبر/ أيلول 2001 من دون أن تصحبه قوات تشارك في أي عمليات عسكرية.

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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العراق, العالم العربي