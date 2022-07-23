https://arabic.sputniknews.com/20220723/تركيا-تحييد-289-مسلحا-من-حزب-العمال-الكردستاني-منذ-بدء-عملية-المخلب-القفل-شمالي-العراق-1065457093.html
تركيا: تحييد 289 مسلحا من حزب العمال الكردستاني منذ بدء عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق
تركيا: تحييد 289 مسلحا من حزب العمال الكردستاني منذ بدء عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنه تم تحييد 289 مسلحا من "حزب العمال الكردستاني"، منذ بدء عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T09:11+0000
2022-07-23T09:11+0000
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وكشفت الدفاع التركية، في بيان، اليوم السبت أنه "تم تحييد 289 مسلحا من حزب العمال الكردستاني منذ بدء عملية [المخلب - القفل] شمالي العراق".وأضافت أنه "تم تدمير 330 مخبأ وكهفا كانت تحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية خلال العملية".وكانت أنقرة قد بدأت العملية العسكرية الجديدة ضد "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق في الـ17 من أبريل/ نيسان، فيما انتقد العراق العملية التركية في أراضيه، قائلا إنها تشكل تهديدا للأمن القومي. بدأ الصراع العسكري بين تركيا و"حزب العمال الكردستاني" في عام 1984 ودخل مرحلة نشطة عام 2015، واستهدفت القوات المسلحة التركية أحيانًا القواعد العسكرية لحزب العمال الكردستاني الواقعة في الجزء الشمالي من العراق.من جهته، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد في تصريحات سابقة أنه ومنذ يوليو 2015، قُتل 6000 من أعضاء "حزب العمال الكردستاني" في تركيا و6900 خارج البلاد، فيما فقدت تركيا أكثر من 1200 جندي في اشتباكات مع الحزب المذكور.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العراق, الجيش التركي, حزب العمال الكردستاني
تركيا: تحييد 289 مسلحا من حزب العمال الكردستاني منذ بدء عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنه تم تحييد 289 مسلحا من "حزب العمال الكردستاني"، منذ بدء عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق.
وكشفت الدفاع التركية، في بيان، اليوم السبت أنه "تم تحييد 289 مسلحا من حزب العمال الكردستاني منذ بدء عملية [المخلب - القفل] شمالي العراق
".
وأضافت أنه "تم تدمير 330 مخبأ وكهفا كانت تحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية خلال العملية".
وكانت أنقرة قد بدأت العملية العسكرية الجديدة ضد "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق في الـ17 من أبريل/ نيسان، فيما انتقد العراق العملية التركية في أراضيه، قائلا إنها تشكل تهديدا للأمن القومي.
بدأ الصراع العسكري بين تركيا و"حزب العمال الكردستاني" في عام 1984 ودخل مرحلة نشطة عام 2015، واستهدفت القوات المسلحة التركية
أحيانًا القواعد العسكرية لحزب العمال الكردستاني الواقعة في الجزء الشمالي من العراق.
من جهته، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد في تصريحات سابقة أنه ومنذ يوليو 2015، قُتل 6000 من أعضاء "حزب العمال الكردستاني" في تركيا و6900 خارج البلاد، فيما فقدت تركيا أكثر من 1200 جندي في اشتباكات مع الحزب المذكور.