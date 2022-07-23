https://arabic.sputniknews.com/20220723/رئيس-وزراء-تايلاند-ينجو-من-تصويت-على-حجب-الثقة-في-البرلمان-1065454839.html
رئيس وزراء تايلاند ينجو من تصويت على حجب الثقة في البرلمان
رئيس وزراء تايلاند ينجو من تصويت على حجب الثقة في البرلمان
نجا رئيس الوزراء التايلاندي ،برايوت تشان أوتشا، من محاولة أعدتها المعارضة للإطاحة بحكومته بعد فشل المعارضة في جمع الأصوات اللازمة خلال من تصويت لحجب الثقة في... 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T07:25+0000
2022-07-23T07:25+0000
2022-07-23T07:25+0000
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سحب الثقة
البرلمان
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وفاز برايوت بالتصويت في مجلس النواب بعد حصوله على 256 صوتا مؤيدا مقابل 206 أصوات معارضة مع امتناع تسعة أعضاء عن التصويت، حسبما أظهر البث المباشر للجلسة البرلمانية.وجاء التصويت بعد أربعة أيام من نقاش انتقادي بث على الهواء مباشرة هذا الأسبوع وكان أحدث محاولة من المعارضة للإطاحة بحكومة برايوت.كما نجا في التصويت عشرة وزراء، استهدفتهم المعارضة إلى جانب رئيس الوزراء في اقتراح حجب الثقة.يذكر أن هذه هي رابع مرة يُطرح فيها أداء برايوت للتصويت منذ أن اختاره البرلمان للبقاء رئيسا للوزراء في عام 2019 بعد انتخابات، قالت المعارضة إنها أجريت بموجب قواعد تهدف إلى إبقائه في السلطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/رئيس-وزراء-تايلاند-يزور-السعودية-بعد-انقطاع-في-العلاقات-دام-30-عاما-1056866622.html
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العالم, أخبار تايلاند, سحب الثقة, البرلمان
رئيس وزراء تايلاند ينجو من تصويت على حجب الثقة في البرلمان
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نجا رئيس الوزراء التايلاندي ،برايوت تشان أوتشا، من محاولة أعدتها المعارضة للإطاحة بحكومته بعد فشل المعارضة في جمع الأصوات اللازمة خلال من تصويت لحجب الثقة في البرلمان.
وفاز برايوت بالتصويت في مجلس النواب بعد حصوله على 256 صوتا مؤيدا مقابل 206 أصوات معارضة مع امتناع تسعة أعضاء عن التصويت، حسبما أظهر البث المباشر للجلسة البرلمانية.
وجاء التصويت بعد أربعة أيام من نقاش انتقادي بث على الهواء مباشرة هذا الأسبوع وكان أحدث محاولة من المعارضة للإطاحة بحكومة برايوت.
كما نجا في التصويت عشرة وزراء، استهدفتهم المعارضة إلى جانب رئيس الوزراء في اقتراح حجب الثقة.
يذكر أن هذه هي رابع مرة يُطرح فيها أداء برايوت للتصويت منذ أن اختاره البرلمان للبقاء رئيسا للوزراء في عام 2019 بعد انتخابات، قالت المعارضة إنها أجريت بموجب قواعد تهدف إلى إبقائه في السلطة.