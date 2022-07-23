https://arabic.sputniknews.com/20220723/شرقي-سوريا-الجيش-الأمريكي-يكثف-مناوراته-والتركي-يصعد-استهداف-سيارات-قسد-1065464699.html

شرقي سوريا... الجيش الأمريكي يكثف مناوراته والتركي يصعد استهداف سيارات "قسد"

شرقي سوريا... الجيش الأمريكي يكثف مناوراته والتركي يصعد استهداف سيارات "قسد"

كثف الجيش الأمريكي من تدريباته العسكرية مع استخدام الأسلحة والذخيرة الحية في قواعده غير الشرعية في مدينة الحسكة السورية، في حين قتلت 3 نساء من قوات "قسد" بغارة... 23.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-23T14:46+0000

2022-07-23T14:46+0000

2022-07-23T14:47+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

الجيش الأمريكي

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلا عن مصادر محلية بريف الحسكة أن انفجارات دوت لليوم الخامس على التوالي في ريف مدينة الحسكة الشمالي الغربي، ليل الجمعة- السبت 22-23 تموز/ يوليو، مصدرها القواعد الأمريكية غير الشرعية في منطقة القصرك وتل بيدر والسد الغربي، على طريق تل تمر الرابط مع مدينة القامشلي، شمالي غربي الحسكة.وكشفت المصادر أن التدريبات الأمريكية يشارك فيها عناصر من قوات "قسد" والتي تهدف بعضها على تدريبهم على قيادة المروحيات العسكرية أو كيفية الصعود فيها وتنفيذ عمليات الإنزال الجوي.يشار أن منطقة تل بيدر والقصرك والسد الغربي ومنتجع لايف ستون واستراحة (وزارة الري/ شمالي غربي الحسكة)، يتموضع فيها عدد كبير من المقرات والمواقع القيادية التابعة لقوات "قسد" و الجيش الأمريكي.وخلال الأسبوع الأول من هذا الشهر، سمع دوي انفجارات في مناطق ريف دير الزور الشرقي ناجمة عن قيام قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي برفقة قوات "قسد" بإجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في محيط قاعدة حقل "كونيكو للغاز" غير الشرعية، وبالقرب من "حقل العمر النفطي" الذي تتمركز فيه أكبر قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا، وتزامن ذلك مع تحليق مروحيات التحالف الدولي في أجواء المنطقة.مقتل 3 نساء من قوات "قسد"إلى ذلك، قتلت ثلاث مقاتلات من قوات "قسد" بينهن قيادية بارزة بقصف صاروخي من طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارتهن بريف القامشلي شمالي محافظة الحسكة.يذكر أن هذا الاستهداف الجوي عبر الطائرات المسيرة هو الثاني خلال يوم أمس الجمعة والرابع خلال 48 ساعة، حيث أعلنت "قسد"عن مقتل اثنين من مقاتليها باستهداف جوي أيضاً استهدف سيارتهم بريف عين العرب شمالي حلب.وتأتي هذه التطورات العسكرية والميدانية شمال وشرق سوريا مع ارتفاع حدت التصريحات التركية بشن عملية عسكرية ضد مواقع سيطرة "قسد" الواقعة بالقرب من الحدود السورية - التركية، مع الانتشار الواسع والسريع لقوات الجيش العربي السوري بالتنسيق مع القوات الروسية في المناطق الحدودية بدءاً من منبج وتل رفعت وعين العرب بريف حلب مروراً بعين عيسى وتل أبيض في ريف الرقة وصولاً إلى ريف الحسكة الشمالي الغربي.

https://arabic.sputniknews.com/20220717/الجيش-الأمريكي-يبدأ-تدريبات-حية-بعد-ساعات-على-تعزيز-قواعده-اللاشرعية-شرقي-سوريا-1065198085.html

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي