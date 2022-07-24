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https://arabic.sputniknews.com/20220724/البرهان-يوجه-رسالة-للسيسي-بمناسبة-ذكرى-ثورة-23-يوليو-1065495572.html
البرهان يوجه رسالة للسيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
البرهان يوجه رسالة للسيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
وجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو/ تموز. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T14:45+0000
2022-07-24T14:45+0000
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جاء ذلك في تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية لمجلس السيادة السوداني على "تويتر"، اليوم الأحد، قالت فيها إن "البرهان يهنئ الرئيس المصري بمناسبة العيد الوطني لبلاده".وتحتفل مصر في الـ 23 من يوليو من كل عام بذكرى اندلاع الثورة عام 1952 بقيادة مجموعة من الضباط في الجيش المصري ممن أطلقوا على أنفسهم "الضباط الأحرار"، وفي مقدمتهم رؤساء مصر الراحلين، محمد نجيب وجمال عبد الناصر.وساهمت الثورة في القضاء على النظام الملكي والإقطاع في البلاد، وتحقيق مبدأ المساواة، والتي على إثرها تم تأميم قناة السويس في عام 1956، وإنشاء مشروع السد العالي في البلاد في ستينيات القرن الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/مبادرة-حياة-كريمة-تصدر-قرارا-بشأن-جمال-عبد-الناصر-في-الذكرى-الـ70-لثورة-يوليو-1065487919.html
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العالم العربي, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم

البرهان يوجه رسالة للسيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

14:45 GMT 24.07.2022
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© Sputnik . محمد الفاتح
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وجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو/ تموز.
جاء ذلك في تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية لمجلس السيادة السوداني على "تويتر"، اليوم الأحد، قالت فيها إن "البرهان يهنئ الرئيس المصري بمناسبة العيد الوطني لبلاده".
وتحتفل مصر في الـ 23 من يوليو من كل عام بذكرى اندلاع الثورة عام 1952 بقيادة مجموعة من الضباط في الجيش المصري ممن أطلقوا على أنفسهم "الضباط الأحرار"، وفي مقدمتهم رؤساء مصر الراحلين، محمد نجيب وجمال عبد الناصر.
الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
مبادرة "حياة كريمة" تصدر قرارا بشأن جمال عبد الناصر في الذكرى الـ70 لثورة يوليو
11:51 GMT
وساهمت الثورة في القضاء على النظام الملكي والإقطاع في البلاد، وتحقيق مبدأ المساواة، والتي على إثرها تم تأميم قناة السويس في عام 1956، وإنشاء مشروع السد العالي في البلاد في ستينيات القرن الماضي.
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