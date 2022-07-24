https://arabic.sputniknews.com/20220724/الجزائر-تشهد-اليوم-موجة-حرارة-شديدة-تتخطى-الـ40-درجة-1065473241.html
الجزائر تشهد اليوم موجة حرارة شديدة تتخطى الـ40 درجة
الجزائر تشهد اليوم موجة حرارة شديدة تتخطى الـ40 درجة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الجزائرية أن طقس اليوم الأحد، سيشهد موجة حر شديدة ستتخطى الـ40 درجة مئوية في الظل. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T06:58+0000
2022-07-24T06:58+0000
2022-07-24T06:58+0000
الجزائر
العالم العربي
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وحذرت من أن الموجة الحارة الشديدة ستضرب السواحل الشرقية، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.ولفتت هيئة الأرصاد الجوية الجزائرية في بيانها إلى أن الولايات الأكثر تضررا من موجة الحر الشديدة اليوم هيبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف.وتصل درجات الحرارة في دولة الكويت إلى 50 درجة في الظل في بعض الأوقات.فيما شهدت المملكة المتحدة الأسبوع الماضي الموجة الأكثر حرارة على الإطلاق، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 41 مئوية (106 فهرنهايت) جنوبي إنجلترا.وتسببت موجات الحر القياسية حول العالم حاليا في نشوب حرائق الغابات بفرنسا، التي التهمت أكثر من 22 ألف فدان، ودفعت إلى إجلاء 12 ألف شخص.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/المئات-يلقون-حتفهم-في-موجة-الحر-بأوروبا-وبريطانيا-تستعد-للذروة-الاثنين-1065155282.html
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الجزائر, العالم العربي
الجزائر تشهد اليوم موجة حرارة شديدة تتخطى الـ40 درجة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الجزائرية أن طقس اليوم الأحد، سيشهد موجة حر شديدة ستتخطى الـ40 درجة مئوية في الظل.
وحذرت من أن الموجة الحارة الشديدة ستضرب السواحل الشرقية، وفقا لصحيفة
"النهار" الجزائرية.
ولفتت هيئة الأرصاد الجوية الجزائرية في بيانها إلى أن الولايات الأكثر تضررا من موجة الحر الشديدة اليوم هيبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف.
وتصل درجات الحرارة في دولة الكويت إلى 50 درجة
في الظل في بعض الأوقات.
فيما شهدت المملكة المتحدة الأسبوع الماضي الموجة الأكثر حرارة على الإطلاق، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 41 مئوية (106 فهرنهايت) جنوبي إنجلترا.
وتسببت موجات الحر القياسية حول العالم حاليا في نشوب حرائق الغابات بفرنسا، التي التهمت أكثر من 22 ألف فدان، ودفعت إلى إجلاء 12 ألف شخص.