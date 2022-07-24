https://arabic.sputniknews.com/20220724/الصين-تتعهد-بحماية-بيانات-مستخدمي-اليوان-الرقمي-1065503662.html
الصين تتعهد بحماية بيانات مستخدمي اليوان الرقمي
الصين تتعهد بحماية بيانات مستخدمي اليوان الرقمي
قال رئيس وحدة العملة الرقمية في البنك المركزي الصيني، إن بلاده ستحمي البيانات المتعلقة باستخدام اليوان الرقمي، تزامنا مع مضي الدولة قدما في اختبارات العملة... 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T16:27+0000
2022-07-24T16:27+0000
2022-07-24T16:27+0000
العالم
الصين
اقتصاد
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وذكر مو تشانغ تشون، رئيس معهد العملات الرقمية في بنك الشعب الصيني، خلال منتدى في فوجيان الصينية اليوم الأحد، إن كمية محدودة فقط من المعلومات الشخصية تُجمع عندما يستخدم الناس اليوان الرقمي، ومن المقرر تقييد الوصول إليها.بالنسبة للمعاملات والمشتريات العادية، لن يتمكن بنك الشعب الصيني ولا المنصات التي تعمل وتحول العملة الرقمية من الحصول على جميع المعلومات حول التداول، على حد قول مو.وقال المسؤول المصرفي إنه يجب على السلطات أن تطلب فقط استخدام البيانات عندما تكون ضرورية للتحقيق في المعاملات المشتبه في انتهاكها للقوانين، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".وأكد مو أن اليوان الرقمي يتمتع بأعلى مستوى من حماية الخصوصية بين أدوات الدفع الرقمية الحالية. ومع ذلك، قال إنه ليس من المناسب أن تكون العملة الرقمية مجهولة مثل الكاش، لأن ذلك من شأنه أن يسهل غسل الأموال وغيرها من السلوكيات غير القانونية.وأشار إلى ضرورة إنشاء آلية "العزل" وقيود الاستخدام لتنظيم استخدام بيانات العميل، مضيفا أنه يجب على مشغلي منصات العملات الرقمية إنشاء نظام داخلي لحماية بيانات العملاء ومراقبة الأعمال ذات الصلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/لماذا-ينتظر-العالم-حقبة-من-عدم-الاستقرار-المالي-وانقسام-النظام-الدولي-1060659103.html
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العالم, الصين, اقتصاد
الصين تتعهد بحماية بيانات مستخدمي اليوان الرقمي
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قال رئيس وحدة العملة الرقمية في البنك المركزي الصيني، إن بلاده ستحمي البيانات المتعلقة باستخدام اليوان الرقمي، تزامنا مع مضي الدولة قدما في اختبارات العملة الإلكترونية.
وذكر مو تشانغ تشون، رئيس معهد العملات الرقمية في بنك الشعب الصيني، خلال منتدى في فوجيان الصينية اليوم الأحد، إن كمية محدودة فقط من المعلومات الشخصية تُجمع عندما يستخدم الناس اليوان الرقمي
، ومن المقرر تقييد الوصول إليها.
بالنسبة للمعاملات والمشتريات العادية، لن يتمكن بنك الشعب الصيني ولا المنصات التي تعمل وتحول العملة الرقمية من الحصول على جميع المعلومات حول التداول، على حد قول مو.
وقال المسؤول المصرفي إنه يجب على السلطات أن تطلب فقط استخدام البيانات عندما تكون ضرورية للتحقيق في المعاملات المشتبه في انتهاكها للقوانين، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".
وأكد مو أن اليوان الرقمي يتمتع بأعلى مستوى من حماية الخصوصية بين أدوات الدفع الرقمية الحالية. ومع ذلك، قال إنه ليس من المناسب أن تكون العملة الرقمية مجهولة مثل الكاش
، لأن ذلك من شأنه أن يسهل غسل الأموال وغيرها من السلوكيات غير القانونية.
وأشار إلى ضرورة إنشاء آلية "العزل" وقيود الاستخدام لتنظيم استخدام بيانات العميل، مضيفا أنه يجب على مشغلي منصات العملات الرقمية إنشاء نظام داخلي لحماية بيانات العملاء ومراقبة الأعمال ذات الصلة.