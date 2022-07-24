https://arabic.sputniknews.com/20220724/الصين-تطلق-أول-وحدة-معملية-إلى--محطة-الفضاء-الصينية-1065472735.html
الصين تطلق أول وحدة معملية إلى محطة الفضاء الصينية
الصين تطلق أول وحدة معملية إلى محطة الفضاء الصينية
أطلقت الصين، اليوم الأحد، الوحدة المعملية "وينتيان" إلى المحطة المدارية الوطنية، وقام تلفزيون الصين المركزي ببث الحدث. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T06:35+0000
2022-07-24T06:35+0000
2022-07-24T06:35+0000
الصين
علوم
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تم الإطلاق في حوالي الساعة 14:22 بالتوقيت المحلي (09:22 بتوقيت موسكو) من محطة فينتشان الفضائية (مقاطعة هاينان، جنوبي الصين) باستخدام الصاروخ الحامل لونغ مارش-5 بي واي 3.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, علوم
الصين تطلق أول وحدة معملية إلى محطة الفضاء الصينية
تابعنا عبر
أطلقت الصين، اليوم الأحد، الوحدة المعملية "وينتيان" إلى المحطة المدارية الوطنية، وقام تلفزيون الصين المركزي ببث الحدث.
تم الإطلاق في حوالي الساعة 14:22 بالتوقيت المحلي (09:22 بتوقيت موسكو) من محطة فينتشان الفضائية (مقاطعة هاينان، جنوبي الصين) باستخدام الصاروخ الحامل لونغ مارش-5 بي واي 3.