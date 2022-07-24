عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220724/الصين-تطلق-أول-وحدة-معملية-إلى--محطة-الفضاء-الصينية-1065472735.html
الصين تطلق أول وحدة معملية إلى محطة الفضاء الصينية
الصين تطلق أول وحدة معملية إلى محطة الفضاء الصينية
أطلقت الصين، اليوم الأحد، الوحدة المعملية "وينتيان" إلى المحطة المدارية الوطنية، وقام تلفزيون الصين المركزي ببث الحدث. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T06:35+0000
2022-07-24T06:35+0000
الصين
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101536/08/1015360843_0:137:2859:1745_1920x0_80_0_0_bad8565eb69bae64cc7f16d92c6134ab.jpg
تم الإطلاق في حوالي الساعة 14:22 بالتوقيت المحلي (09:22 بتوقيت موسكو) من محطة فينتشان الفضائية (مقاطعة هاينان، جنوبي الصين) باستخدام الصاروخ الحامل لونغ مارش-5 بي واي 3.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101536/08/1015360843_176:0:2684:1881_1920x0_80_0_0_0b0c7574e3a267560de1c31100da7739.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, علوم

الصين تطلق أول وحدة معملية إلى محطة الفضاء الصينية

06:35 GMT 24.07.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق صاروخ فضائي
إطلاق صاروخ فضائي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أطلقت الصين، اليوم الأحد، الوحدة المعملية "وينتيان" إلى المحطة المدارية الوطنية، وقام تلفزيون الصين المركزي ببث الحدث.
تم الإطلاق في حوالي الساعة 14:22 بالتوقيت المحلي (09:22 بتوقيت موسكو) من محطة فينتشان الفضائية (مقاطعة هاينان، جنوبي الصين) باستخدام الصاروخ الحامل لونغ مارش-5 بي واي 3.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала