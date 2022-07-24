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العدّاء سجاتي يهدي الجزائر فضية بطولة العالم لألعاب القوى... فيديو
العدّاء سجاتي يهدي الجزائر فضية بطولة العالم لألعاب القوى... فيديو
حقق العدّاء الجزائري جمال سجاتي، الميدالية الفضية لِنهائي سباق 800 متر في بطولة العالم لِألِعاب القوى، التي تجري وقائعها بمدينة يوجين الأمريكية. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T07:29+0000
2022-07-24T07:29+0000
رياضة
ألعاب القوى العالمية
ميدالية
الجزائر
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وحلّ سجاتي ثانيا بِتوقيت قدره 1دقيقة و44 ثانية و14جزءا من المئة، أهّله لِنيل الميدالية الفضية. خلف العدّاء الكيني إيمانويل كورير الذي تصدّر اللائحة بِتوقيت قدره 1دقيقة و43 ثانية و71جزءا من المئة. وتموقع ثالثا العدّاء الكندي ماركو أروب بِتوقيت قدره 1دقيقة و44 ثانية و28 جزءا من المئة. بينما اكتفى العدّاء الجزائري الآخر سليمان مولى بِالمرّتبة الخامسة بِتوقيت قدره 1دقيقة و44 ثانية و85 جزءا من المئة.بهذا الإنجاز، كرّرت ألعاب القوى الجزائرية سيناريو بطولة العالم في النسخة الماضية، 2019 في ِقطر، لمّا اكتفت بِميدالية فضّية نالها العدّاء توفيق مخلوفي في نهائي سباق 1500م.وتُختتم بِمدينة يوجين الأمريكية، اليوم الأحد، فعّاليات بطولة العالم لِألعاب القوى، بعد أن انطلقت في الـ 15 من شهر يوليو/ تموز الحالي.
الجزائر
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رياضة, ألعاب القوى العالمية, ميدالية, الجزائر

العدّاء سجاتي يهدي الجزائر فضية بطولة العالم لألعاب القوى... فيديو

07:29 GMT 24.07.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALLالعداء الجزائر جمال سجاتي يفوز بفضية العالم لألعاب القوى
العداء الجزائر جمال سجاتي يفوز بفضية العالم لألعاب القوى - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALL
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حقق العدّاء الجزائري جمال سجاتي، الميدالية الفضية لِنهائي سباق 800 متر في بطولة العالم لِألِعاب القوى، التي تجري وقائعها بمدينة يوجين الأمريكية.
وحلّ سجاتي ثانيا بِتوقيت قدره 1دقيقة و44 ثانية و14جزءا من المئة، أهّله لِنيل الميدالية الفضية. خلف العدّاء الكيني إيمانويل كورير الذي تصدّر اللائحة بِتوقيت قدره 1دقيقة و43 ثانية و71جزءا من المئة. وتموقع ثالثا العدّاء الكندي ماركو أروب بِتوقيت قدره 1دقيقة و44 ثانية و28 جزءا من المئة. بينما اكتفى العدّاء الجزائري الآخر سليمان مولى بِالمرّتبة الخامسة بِتوقيت قدره 1دقيقة و44 ثانية و85 جزءا من المئة.
بهذا الإنجاز، كرّرت ألعاب القوى الجزائرية سيناريو بطولة العالم في النسخة الماضية، 2019 في ِقطر، لمّا اكتفت بِميدالية فضّية نالها العدّاء توفيق مخلوفي في نهائي سباق 1500م.
وتُختتم بِمدينة يوجين الأمريكية، اليوم الأحد، فعّاليات بطولة العالم لِألعاب القوى، بعد أن انطلقت في الـ 15 من شهر يوليو/ تموز الحالي.
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