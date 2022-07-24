https://arabic.sputniknews.com/20220724/بابا-الفاتيكان-يصل-إلى-كندا-للاعتذار-عن-إساءة-معاملة-السكان-الأصليين-1065505457.html
بابا الفاتيكان يصل إلى كندا للاعتذار عن إساءة معاملة السكان الأصليين
بابا الفاتيكان يصل إلى كندا للاعتذار عن إساءة معاملة السكان الأصليين
وصل بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، إلى كندا، وذلك للاعتذار عن إساءة معاملة السكان الأصليين. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T17:45+0000
2022-07-24T17:45+0000
2022-07-24T17:45+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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وسبب الاعتذار هو تسجيل نحو 150 ألف طفل من السكان الأصليين في مدارس داخلية قسرا، بإبعادهم عن أسرهم، مما أدى إلى تعرضهم للعنف الجسدي والجنسي، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.وتستمر زيارة البابا فرنسيس 6 أيام، حيث يعتذر للناجين من ضحايا المدارس الداخلية الكاثوليكية التي كانت تدار من قبل الكنيسة. وحطت طائرة بابا الفاتيكان في إيدمينتون في ولاية ألبرتا، واعتبر رحلته إلى كندا "رحلة توبة" قبل أن يحيي الصحفيين المرافقين له على الطائرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان يصل إلى كندا للاعتذار عن إساءة معاملة السكان الأصليين
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وصل بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، إلى كندا، وذلك للاعتذار عن إساءة معاملة السكان الأصليين.
وسبب الاعتذار هو تسجيل نحو 150 ألف طفل من السكان الأصليين في مدارس داخلية قسرا، بإبعادهم عن أسرهم، مما أدى إلى تعرضهم للعنف الجسدي والجنسي، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وتستمر زيارة البابا فرنسيس
6 أيام، حيث يعتذر للناجين من ضحايا المدارس الداخلية الكاثوليكية التي كانت تدار من قبل الكنيسة.
وحطت طائرة بابا الفاتيكان في إيدمينتون في ولاية ألبرتا، واعتبر رحلته إلى كندا "رحلة توبة" قبل أن يحيي الصحفيين المرافقين له على الطائرة.