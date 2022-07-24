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https://arabic.sputniknews.com/20220724/بعدما-أثارت-فضول-الجمهور-الكشف-عن-هوية-المرأة-التي-ظهرت-برفقة-جوني-ديب-في-إيطاليا-1065476072.html
بعدما أثارت فضول الجمهور... الكشف عن هوية المرأة التي ظهرت برفقة جوني ديب في إيطاليا
بعدما أثارت فضول الجمهور... الكشف عن هوية المرأة التي ظهرت برفقة جوني ديب في إيطاليا
بعدما أثارت فضول العديد من المتتبعين، كشفت تقارير إخبارية عن هوية المرأة الغامضة التي ظهرت برفقة النجم العالمي جوني ديب في إيطاليا. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T08:15+0000
2022-07-24T08:17+0000
منوعات
جوني ديب
امرأة
هوية
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وأفاد موقع "E! News" فإن المرأة، التي ظهرت من الممثل الشهير جوني ديب ليست إلا واحدة من فريق عمله للفيلم المقبل.وقال مصدر مقرب للموقع أن المرأة معلمة لغة فرنسية وليس لها أية علاقة عاطفية بجوني ديب.ومن المقرر أن يلعب ديب دور لويس الخامس عشر في الفيلم، الذي يدور حول حياة جين بيكو، عشيقة الملك الفرنسي في القرن الثامن عشر.هذا ورصدت الكاميرات جوني ديب، الأحد الماضي، وهو يسير سعيدا برفقة امرأة شقراء، لحظة وصوله إلى البروفة على مسرح "Arena Santa Giuliana"، للمشاركة في مهرجان "Umbria Jazz".وظهر جوني مرتديا بنطالا من الجينز مع تي شرت أبيض اللون، نسقهما مع قبعة بنية اللون ونظارة زرقاء، فيما بدت المرأة سعيدة أيضًا، مرتدية شورت جينز قصير، وتي شيرت أخضر، وكانت تحمل حقيبة ظهر.يجري جوني جولة أوروبية، في ظل سعيه لتقديم صورة جديدة بعيدًا عن أجواء المحاكمة التي أجريت أخيرًا بشأن علاقته المضطربة مع طليقته آمبر هيرد، ودعاوى التشهير التي انتهت بانتصاره.
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منوعات, جوني ديب, امرأة, هوية

بعدما أثارت فضول الجمهور... الكشف عن هوية المرأة التي ظهرت برفقة جوني ديب في إيطاليا

08:15 GMT 24.07.2022 (تم التحديث: 08:17 GMT 24.07.2022)
© AFP 2022 / Drew Angerer/Getty Images ممثل الهوليوود الأمريكي جوني ديب، يرسبل قبلة للجماهير من أنصاره أثناء مغادرته محكمة مقاطعة فيرفاكس في فيرفاكس، فيرجينيا، في 27 مايو 2022
ممثل الهوليوود الأمريكي جوني ديب، يرسبل قبلة للجماهير من أنصاره أثناء مغادرته محكمة مقاطعة فيرفاكس في فيرفاكس، فيرجينيا، في 27 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© AFP 2022 / Drew Angerer/Getty Images
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بعدما أثارت فضول العديد من المتتبعين، كشفت تقارير إخبارية عن هوية المرأة الغامضة التي ظهرت برفقة النجم العالمي جوني ديب في إيطاليا.
وأفاد موقع "E! News" فإن المرأة، التي ظهرت من الممثل الشهير جوني ديب ليست إلا واحدة من فريق عمله للفيلم المقبل.
وقال مصدر مقرب للموقع أن المرأة معلمة لغة فرنسية وليس لها أية علاقة عاطفية بجوني ديب.
ومن المقرر أن يلعب ديب دور لويس الخامس عشر في الفيلم، الذي يدور حول حياة جين بيكو، عشيقة الملك الفرنسي في القرن الثامن عشر.
هذا ورصدت الكاميرات جوني ديب، الأحد الماضي، وهو يسير سعيدا برفقة امرأة شقراء، لحظة وصوله إلى البروفة على مسرح "Arena Santa Giuliana"، للمشاركة في مهرجان "Umbria Jazz".
وظهر جوني مرتديا بنطالا من الجينز مع تي شرت أبيض اللون، نسقهما مع قبعة بنية اللون ونظارة زرقاء، فيما بدت المرأة سعيدة أيضًا، مرتدية شورت جينز قصير، وتي شيرت أخضر، وكانت تحمل حقيبة ظهر.
يجري جوني جولة أوروبية، في ظل سعيه لتقديم صورة جديدة بعيدًا عن أجواء المحاكمة التي أجريت أخيرًا بشأن علاقته المضطربة مع طليقته آمبر هيرد، ودعاوى التشهير التي انتهت بانتصاره.
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