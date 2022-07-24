https://arabic.sputniknews.com/20220724/رئيس-سريلانكا-الجديد-لا-مساس-بحق-التظاهر-السلمي-1065498202.html

رئيس سريلانكا الجديد: لا مساس بحق التظاهر السلمي

رئيس سريلانكا الجديد: لا مساس بحق التظاهر السلمي

أكد الرئيس السريلانكي الجديد رانيل ويكريميسنغه، أن المظاهرات السلمية ضد حكومته سيسمح لها بالاستمرار بما في ذلك في العاصمة كولومبو. 24.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-24T15:21+0000

2022-07-24T15:21+0000

2022-07-24T15:21+0000

العالم

كولومبو

رئيس

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وقال مكتب الرئيس في بيان، اليوم الأحد: "أكد الرئيس رانيل ويكريميسنغه مجددا التزام سريلانكا الإبقاء على الحق في التجمع السلمي الخالي من العنف".وأزال مئات من أفراد الأمن جزءا من مخيم احتجاج خارج أمانة الرئاسة، مما أثار مخاوف من حملة أوسع نطاقا يشنها ويكريميسنغه الذي أدى اليمين الدستورية قبل ذلك بيوم واحد.وأثارت حملة يوم الجمعة إدانات من مبعوثي الأمم المتحدة والدول الغربية الذين حثوا الحكومة على ضبط النفس بدرجة أكبر، قائلين إن استخدام القوة قد يزيد من زعزعة الاستقرار في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها منذ 70 عاما.وتولى ويكريميسنغه المنصب بعد فوزه في تصويت في البرلمان بعد فرار سلفه غوتابايا راجاباكسا من البلاد واستقالته إثر احتجاجات حاشدة أثارها سوء إدارته للاقتصاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220716/مراسل-سبوتنيك-من-محيط-البرلمان-السريلانكي-غير-مسموح-للصحفيين-الاقتراب-أثناء-انعقاده-اليوم-1065128896.html

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