https://arabic.sputniknews.com/20220724/صحيفة-مانشستر-يونايتد-يوافق-على-رحيل-كريستيانو-رونالدو-معارا-على-أن-يعود-موسم-2024-1065504984.html

صحيفة: مانشستر يونايتد يوافق على رحيل كريستيانو رونالدو معارا على أن يعود موسم 2024

صحيفة: مانشستر يونايتد يوافق على رحيل كريستيانو رونالدو معارا على أن يعود موسم 2024

كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، عن "آخر التطورات الخاصة باللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وأزمته مع مانشستر يونايتد،، حيث لا يريد اللاعب البقاء مع... 24.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-24T16:51+0000

2022-07-24T16:51+0000

2022-07-24T16:51+0000

مانشستر يونايتد

أخبار الدوري الإنجليزي

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وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن "مانشستر يونايتد مستعد تماما للسماح للنجم كريستيانو رونالدو بالرحيل ولكن على سبيل الإعارة، حيث طلب النادي أيضا من اللاعب البرتغالي تمديد عقده لمدة عام واحد والعودة في الصيف المقبل، من أجل السماح له بالرحيل.أضافت الصحيفة أن "رونالدو طلب من مسؤولي مانشستر يونايتد السماح برحيله هذا الصيف، في حال تلقي العرض المناسب، بعد الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".وارتبط رونالدو (37 عاما) بالعديد من الأندية، مثل، بايرن ميونخ، وتشيلسي، وباريس سان جيرمان، وكذلك أتلتيكو مدريد، ولم ينضم حتى الآن إلى معسكر تدريبات مانشستر يونايتد قبل الموسم الجديد 2022/23، ما يعقد موقفه في ملعب أولد ترافورد.وسيبحث رونالدو عن فريق جديد بعد أن عانى من "موسم كارثي" بلا ألقاب مع مانشستر يونايتد، حيث احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يعني عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.واحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث بحسب مراقبين، يعد الموسم المخيب للآمال للنادي هو ما دفع رونالدو إلى السعي للانتقال.

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مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي