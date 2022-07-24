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https://arabic.sputniknews.com/20220724/فوائد-صحية-متنوعة-للقرفة-أبرزها-حماية-البشرة-ومكافحة-السرطان-1065478018.html
فوائد صحية متنوعة للقرفة أبرزها حماية البشرة ومكافحة السرطان
فوائد صحية متنوعة للقرفة أبرزها حماية البشرة ومكافحة السرطان
تحتوي القرفة على الكثير من المواد المفيدة لصحة الإنسان بصورة تجعل خبراء التغذية ينصحون بإدخالها في النظام الغذائي بهدف تحسين الصحة العامة. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T09:39+0000
2022-07-24T09:39+0000
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وأورد موقع "ويب ميد" تقرير عن الفوائد الصحية للقرفة التي يكون لها آثار إيجابية على مقاومة العديد من المشاكل الصحية وأبرزها الضغط والسكر:تسهم القرفة في زيادة كفاءة عملية التمثيل الغذائي وتحويل الدهون إلى طاقة بصورة تساعد في التخلص منها.وتعد القرفة من المواد الجيدة لصحة الجلد خاصة فيما يتعلق بالمستحضرات الخاصة بالعناية بالبشرة التي يمكن للنساء تجهيزها بأنفسهم.وأوضح الموقع أن القرفة من المواد التي تساعد الجسم في مقاومة الأمراض السرطانية، كما أنها تسهم في خفض ضغط الدم، وتسهم أيضا في حماية العقل عن طريق دورها في الحد من نمو المواد البروتينية التي تسرع من ظهور أعراض مرض ألزهايمر.
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فوائد صحية متنوعة للقرفة أبرزها حماية البشرة ومكافحة السرطان

09:39 GMT 24.07.2022
© Photo / pixabay/blandinejoannicالشوكلاتة مع ألواح القرفة
الشوكلاتة مع ألواح القرفة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© Photo / pixabay/blandinejoannic
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تحتوي القرفة على الكثير من المواد المفيدة لصحة الإنسان بصورة تجعل خبراء التغذية ينصحون بإدخالها في النظام الغذائي بهدف تحسين الصحة العامة.
وأورد موقع "ويب ميد" تقرير عن الفوائد الصحية للقرفة التي يكون لها آثار إيجابية على مقاومة العديد من المشاكل الصحية وأبرزها الضغط والسكر:
ولفت الموقع إلى أن القرفة تساهم في خفض نسبة السكر في الدم، رغم أنه لا توجد نتائج محددة عن حجم تأثيرها.
تسهم القرفة في زيادة كفاءة عملية التمثيل الغذائي وتحويل الدهون إلى طاقة بصورة تساعد في التخلص منها.
وتعد القرفة من المواد الجيدة لصحة الجلد خاصة فيما يتعلق بالمستحضرات الخاصة بالعناية بالبشرة التي يمكن للنساء تجهيزها بأنفسهم.
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وأوضح الموقع أن القرفة من المواد التي تساعد الجسم في مقاومة الأمراض السرطانية، كما أنها تسهم في خفض ضغط الدم، وتسهم أيضا في حماية العقل عن طريق دورها في الحد من نمو المواد البروتينية التي تسرع من ظهور أعراض مرض ألزهايمر.
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