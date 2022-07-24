https://arabic.sputniknews.com/20220724/لافروف-يصف-محاولات-الغرب-منع-التقاط-الصور-معه-بأنها-نوع-من-الهواجس-1065494523.html
لافروف يصف محاولات الغرب منع التقاط الصور معه "بالهوس"
لافروف يصف محاولات الغرب منع التقاط الصور معه "بالهوس"
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محاولات الممثلين الغربيين لمنع شركاء روسيا من التقاط الصور معه ومع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها نوع من "الهوس" 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T14:08+0000
2022-07-24T14:08+0000
2022-07-24T14:35+0000
سيرغي لافروف
روسيا
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وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، استشهد لافروف بتصريح وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبصفته رئيس دولة عضو في الناتو "سمح لنفسه بالتقاط صور مع بوتين في طهران"، حيث علّق على ذلك بأنه: "قبل زيارته للقاهرة، قام ممثلو الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي بطلب مماثل في مقر جامعة الدول العربية". وأضاف:وقال لافروف، في وقت سابق من اليوم الأحد في 24 يوليو/تموز، إنه "كلما طالب الغرب من كييف القتال حتى النهاية، كلما دام الوضع غير المؤاتي للشعب الأوكراني".وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، اليوم الأحد: "كلما استمروا (الدول الغربية) في مطالبة أوكرانيا بالقتال حتى النهاية، فمن المفهوم لنا إلى ماذا سيفضي ذلك، حيث سيزداد عدد الأشخاص الذين يموتون وسيستمر الوضع الحالي، وهو أمر غير مفيد قبل أي شيء للشعب والدولة الأوكرانيين".
https://arabic.sputniknews.com/20220724/شكري-ولافروف-يبحثان-الأزمة-الأوكرانية-وتداعياتها-على-الدول-الأفريقية-1065490879.html
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سيرغي لافروف, روسيا
لافروف يصف محاولات الغرب منع التقاط الصور معه "بالهوس"
14:08 GMT 24.07.2022 (تم التحديث: 14:35 GMT 24.07.2022) تابعنا عبر
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محاولات الممثلين الغربيين لمنع شركاء روسيا من التقاط الصور معه ومع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها نوع من "الهوس"
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، استشهد لافروف بتصريح وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبصفته رئيس دولة عضو في الناتو "سمح لنفسه بالتقاط صور مع بوتين في طهران"، حيث علّق على ذلك بأنه: "قبل زيارته للقاهرة، قام ممثلو الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي بطلب مماثل في مقر جامعة الدول العربية". وأضاف:
"طلبت (الدول الغربية) هذه الخطوة من أصدقائنا العرب، حيث تتكون من بندين، أولاً، الإدانة، وثانيًا، إعلان رفضهم لأية إجراءات تتخذها روسيا، وقد تم التأكيد بشكل خاص في هذا الاتجاه أنه "لا يمكنهم التوقيع معنا على أي وثائق ولا يمكنهم التقاط الصور معنا، لديهم مثل هذا الهوس بهذه الصور، ولم تعد هذه مسألة دبلوماسية، فهذا فرع مختلف من دراسة أعضاء الجسم البشري".
وقال لافروف، في وقت سابق من اليوم الأحد في 24 يوليو/تموز، إنه "كلما طالب الغرب من كييف القتال حتى النهاية، كلما دام الوضع غير المؤاتي للشعب الأوكراني".
وأوضح لافروف
في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، اليوم الأحد: "كلما استمروا (الدول الغربية) في مطالبة أوكرانيا بالقتال حتى النهاية، فمن المفهوم لنا إلى ماذا سيفضي ذلك، حيث سيزداد عدد الأشخاص الذين يموتون وسيستمر الوضع الحالي، وهو أمر غير مفيد قبل أي شيء للشعب والدولة الأوكرانيين".